Алек Болдуин извинился за свое отношение к женщинам

Источник: AP 2017

Актер заявил, что в прошлом он плохо относился к женщинам. «Я действительно относился к женщинам очень сексистски. Я издевался над женщинами. Я не учитывал их мнение. Я недооценивал женщин», — признался он.

По словам Болдуина, иногда его поведение по отношению к женщинам было предвзятым.

Иногда я делал то, что многие мужчины делают… Это когда ты относишься к женщинам не так, как ты относишься к мужчинам. Я из поколения, которое действительно недооценивает женщин, и я хотел бы это изменить. Я действительно очень хотел бы это изменить. Алек Болдуин

Болдуин прокомментировал скандал, произошедший после раскрытия информации о домогательствах голливудских звезд к женщинам. Он подчеркнул, что отношение к такому поведению должно измениться не только в Голливуде, но и во всем мире.

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«Я знал о некоторых вещах, я слышал слухи, что это случается, но я не представлял масштаб, который стал виден, когда сотни и сотни женщин пожаловались на это. Это открыло мне глаза», — рассказал Болдуин.