Жителей Прикамья ждут прохладные выходные

Погода в Пермском крае в ближайшие дни сюрпризов не преподнесёт.
По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, в выходные и по 8 ноября среднесуточная температура будет колебаться в пределах от — 3 до 0 градусов по Цельсию. Исключение составит ночь на 5 ноября, когда столбик термометра в территориях края может опуститься до — 7 градусов. В Перми в эту ночь будет не холоднее -5. Осадков не ожидается, всё время будет облачно, кроме вечера 4 ноября и ночи на 5 ноября (в эти часы возможны прояснения).
«Сейчас край находится под влиянием северной периферии антициклона, находящегося над южно-европейской частью России. С середины следующей недели погода изменится, велика вероятность, что установится снежный покров глубиной в 3 — 4 сантиметра, на севере возможно, больше», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» Андрей Шихов.
По его словам, температура в эти дни находится в пределах климатической нормы для нашего региона.