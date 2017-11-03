Жителей Прикамья ждут прохладные выходные

По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, в выходные и по 8 ноября среднесуточная температура будет колебаться в пределах от — 3 до 0 градусов по Цельсию. Исключение составит ночь на 5 ноября, когда столбик термометра в территориях края может опуститься до — 7 градусов. В Перми в эту ночь будет не холоднее -5. Осадков не ожидается, всё время будет облачно, кроме вечера 4 ноября и ночи на 5 ноября (в эти часы возможны прояснения).