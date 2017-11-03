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13:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителей Прикамья ждут прохладные выходные

Все дни будет пасмурно и без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 100% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Погода в Пермском крае в ближайшие дни сюрпризов не преподнесёт.

По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, в выходные и по 8 ноября среднесуточная температура будет колебаться в пределах от — 3 до 0 градусов по Цельсию. Исключение составит ночь на 5 ноября, когда столбик термометра в территориях края может опуститься до — 7 градусов. В Перми в эту ночь будет не холоднее -5. Осадков не ожидается, всё время будет облачно, кроме вечера 4 ноября и ночи на 5 ноября (в эти часы возможны прояснения).

«Сейчас край находится под влиянием северной периферии антициклона, находящегося над южно-европейской частью России. С середины следующей недели погода изменится, велика вероятность, что установится снежный покров глубиной в 3 — 4 сантиметра, на севере возможно, больше», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» Андрей Шихов.

По его словам, температура в эти дни находится в пределах климатической нормы для нашего региона.

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