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17:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют потепление до +6° в Нижегородской области 4—7 ноября

Синоптики прогнозируют потепление до +6° в Нижегородской области 4—7 ноября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сегодня, 3 ноября, ожидается облачная погода. На востоке области пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха днем 0…+2°, ветер западный, 5−8 м/с. На дорогах местами гололедица.

«В праздничные дни атмосферное давление будет продолжать расти, влажность уменьшится. 4 ноября прогнозируется облачная с прояснениями погода, слабые кратковременные осадки будут несущественными и пройдут местами. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ночные и утренние часы температура воздуха ночью −1…−3°, максимальные значения днем 0…+2°. Ветер северо-западный, слабый», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, с 5 по 7 ноября погода без существенных осадков. Дневная температура при незначительной облачности — +3…+6°, минимальная ночью около 0°. Ветер южный, умеренный.

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