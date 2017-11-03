Синоптики прогнозируют потепление до +6° в Нижегородской области 4—7 ноября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сегодня, 3 ноября, ожидается облачная погода. На востоке области пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха днем 0…+2°, ветер западный, 5−8 м/с. На дорогах местами гололедица.

«В праздничные дни атмосферное давление будет продолжать расти, влажность уменьшится. 4 ноября прогнозируется облачная с прояснениями погода, слабые кратковременные осадки будут несущественными и пройдут местами. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ночные и утренние часы температура воздуха ночью −1…−3°, максимальные значения днем 0…+2°. Ветер северо-западный, слабый», — говорится в сообщении.