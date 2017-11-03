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17:04 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани установят стелу студенческим трудовым отрядам Татарстана

(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). Вклад молодежного трудового движения Республики Татарстан увековечат в памятнике студенческим отрядам.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Установление монумента будет приурочено к 55-летию движения студенческих трудовых отрядов республики в 2018 году. 1 ноября стартовал республиканский конкурс на лучший эскизный проект или макет памятника.

Конкурсные работы принимаются по 1 февраля 2018 года. Победители получат денежную премию с общим призовым фондом 400 тысяч рублей. К участию приглашаются профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, в том числе студенты, аспиранты. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте mdms.tatarstan.ru в разделе «Молодежная политика/ Положение и проекты».

Сам памятник (стела) расположится в сквере «Молодежный» по улице Декабристов в Казани. Место выбрано неслучайно — здание молодежного центра построено за счет средств республиканского комитета комсомола с участием студенческих строительных отрядов в 1977 году.

История студенческих отрядов насчитывает более 50 лет. Архитектурные памятники самоотверженному труду молодых людей возведены в Воронежской области, Москве, Магнитогорске, Белгороде, Томске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Якутске.

История студенческих отрядов Татарстана берет свое начало с 1963 года. Силами стройотрядовцев построены градообразующие предприятия — Компрессорный завод, «Оргсинтез», «Теплоконтроль», Заинская ГРЭС, Миннибаевский газоперерабатывающий завод и другие, сообщает Республиканский центр студенческих трудовых отрядов.

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