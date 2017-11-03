Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные

Ежедневно ночью во всех районах республики ожидаются снегопады, а днем столбик термометра поднимется до плюсовой отметки, выглянет солнце.

В субботу, 4 ноября, температура воздуха ночью в Уфе составит -2 градуса, днем — +1, в Стерлитамаке отметка термометра установится на тех же цифрах, в Сибаеднем ожидается +2 градуса, в Нефтекамске — -1 градус.

В воскресенье, 5 ноября, в башкирской столице ночью похолодает до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов, тогда как в Белорецком районе республики температура воздуха ночью может опуститься до -10 градусов. В Стерлитамаке днем — +3 градуса, в Белебее — +2 градуса.

В понедельник днем установится минусовая температура как в Уфе, так и по всей республике. Температура воздуха днем упадет до -2- -5 градусов.