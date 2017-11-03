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15:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные

На грядущих выходных, с 4 по 6 ноября, в Башкирии установится теплая, но снежная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 94% 763 мм рт. ст. 2 м/с

Ежедневно ночью во всех районах республики ожидаются снегопады, а днем столбик термометра поднимется до плюсовой отметки, выглянет солнце.

В субботу, 4 ноября, температура воздуха ночью в Уфе составит -2 градуса, днем — +1, в Стерлитамаке отметка термометра установится на тех же цифрах, в Сибаеднем ожидается +2 градуса, в Нефтекамске — -1 градус.

В воскресенье, 5 ноября, в башкирской столице ночью похолодает до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов, тогда как в Белорецком районе республики температура воздуха ночью может опуститься до -10 градусов. В Стерлитамаке днем — +3 градуса, в Белебее — +2 градуса.

В понедельник днем установится минусовая температура как в Уфе, так и по всей республике. Температура воздуха днем упадет до -2- -5 градусов.

В отдельных районах Башкирии возможен гололед, предупредили в пресс-службе МЧС республики. Ветер юго-западный, западный до 10 м/с, шквалистых порывов ветра не ожидается.

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