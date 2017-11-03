В Краснодаре начали сносить сгоревшее здание на Гимназической

Источник: ЮГА.ру

Директор подрядной организации, ведущей демонтаж здания (ООО «Гермес») Павел Смирнов рассказал, что здание разбирают с помощью мехруки и экскаватора, наиболее пострадавшую несущую стену разбирают вручную, чтобы она не обрушилась. Вокруг установили защитные ограждения и защитные козырьки. Разбор планируют завершить за два-три дня. После демонтажа территорию очистят от мусора, а на участке засеют газон, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По оценкам специалистов, во время пожара здание почти полностью выгорело изнутри, разрушены перекрытия и внутренние перегородки, на одной из несущих стен, граничащей с жилой застройкой, образовалась трещина.

На участке возгорания и прилегающей территории ввели локальный режим ЧС. Жильцов соседних домов на улицах Гимназической и Леваневского временно отселили.