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15:34 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре начали сносить сгоревшее здание на Гимназической

В Краснодаре рабочие приступили к демонтажу сгоревшего двухэтажного здания на улице Гимназической, 72/1.

Источник: ЮГА.ру

Директор подрядной организации, ведущей демонтаж здания (ООО «Гермес») Павел Смирнов рассказал, что здание разбирают с помощью мехруки и экскаватора, наиболее пострадавшую несущую стену разбирают вручную, чтобы она не обрушилась. Вокруг установили защитные ограждения и защитные козырьки. Разбор планируют завершить за два-три дня. После демонтажа территорию очистят от мусора, а на участке засеют газон, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По оценкам специалистов, во время пожара здание почти полностью выгорело изнутри, разрушены перекрытия и внутренние перегородки, на одной из несущих стен, граничащей с жилой застройкой, образовалась трещина.

На участке возгорания и прилегающей территории ввели локальный режим ЧС. Жильцов соседних домов на улицах Гимназической и Леваневского временно отселили.

Как сообщали Юга.ру, днем 29 сентября в доме на Гимназической на пересечении с Леваневского произошел пожар, площадь возгорания составила 900 кв. м.

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