В Краснодаре начали сносить сгоревшее здание на Гимназической
В Краснодаре рабочие приступили к демонтажу сгоревшего двухэтажного здания на улице Гимназической, 72/1.
В Краснодаре рабочие приступили к демонтажу сгоревшего двухэтажного здания на улице Гимназической, 72/1.
Директор подрядной организации, ведущей демонтаж здания (ООО «Гермес») Павел Смирнов рассказал, что здание разбирают с помощью мехруки и экскаватора, наиболее пострадавшую несущую стену разбирают вручную, чтобы она не обрушилась. Вокруг установили защитные ограждения и защитные козырьки. Разбор планируют завершить за
По оценкам специалистов, во время пожара здание почти полностью выгорело изнутри, разрушены перекрытия и внутренние перегородки, на одной из несущих стен, граничащей с жилой застройкой, образовалась трещина.
На участке возгорания и прилегающей территории ввели локальный режим ЧС. Жильцов соседних домов на улицах Гимназической и Леваневского временно отселили.
Как сообщали Юга.ру, днем 29 сентября в доме на Гимназической на пересечении с Леваневского произошел пожар, площадь возгорания составила 900 кв. м.