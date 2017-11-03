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18:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре завершилась реконструкция площади Куйбышева

Там обновили асфальтовое покрытие, уложили плитку в скверах, а также оборудовали точки доступа WI-FI и системы видеонаблюдения.

Источник: samadm.ru

Капитальный ремонт площади имени В. В. Куйбышева, которая в 2018 году станет местом проведения Фестиваля болельщиков FIFA, подошел к концу, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В четверг, 2 ноября, на площади Куйбышева состоялась приемка с участием представителей администрации города и Ленинского района, а также депутатов, ОНФ и общественников. Гарантия на проведенные работы составляет 5 лет.

В рамках капитального ремонта на площади заменили асфальтовое покрытие, уложили тротуарную плитку в скверах, провели новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, отремонтировали стационарный туалет, смонтировали систему автополива, установили 210 новых флагштоков, 190 опор освещения, 174 урны, 182 скамейки, шесть велопарковок, оборудовали точки подключения WI-FI и системы видеонаблюдения, посадили новые деревья и кустарники. Ограды скверов по периметру площади также привели в порядок — металлические секции очистили, загрунтовали, покрыли новой краской и установили на прежние места, поврежденные кирпичные столбы — отремонтировали.

В настоящее время подрядчик приводит в порядок площадь и прилегающие скверы перед праздничными мероприятиями. Уже в субботу, 4 ноября, площадь станет местом проведения Дня народного единства.

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