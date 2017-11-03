В Самаре завершилась реконструкция площади Куйбышева
Там обновили асфальтовое покрытие, уложили плитку в скверах, а также оборудовали точки доступа
Там обновили асфальтовое покрытие, уложили плитку в скверах, а также оборудовали точки доступа
Капитальный ремонт площади имени В. В. Куйбышева, которая в 2018 году станет местом проведения Фестиваля болельщиков FIFA, подошел к концу, сообщает
В четверг, 2 ноября, на площади Куйбышева состоялась приемка с участием представителей администрации города и Ленинского района, а также депутатов, ОНФ и общественников. Гарантия на проведенные работы составляет 5 лет.
В рамках капитального ремонта на площади заменили асфальтовое покрытие, уложили тротуарную плитку в скверах, провели новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, отремонтировали стационарный туалет, смонтировали систему автополива, установили 210 новых флагштоков, 190 опор освещения, 174 урны, 182 скамейки, шесть велопарковок, оборудовали точки подключения
В настоящее время подрядчик приводит в порядок площадь и прилегающие скверы перед праздничными мероприятиями. Уже в субботу, 4 ноября, площадь станет местом проведения Дня народного единства.