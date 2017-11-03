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15:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МС-21 из Иркутска продолжает летные испытания в Жуковском

В ходе летных испытаний изучались характеристики устойчивости и управляемости на высоте до 12 тысяч метров.

Источник: irkut.com

Лайнер МС-21−300 собираемый на заводе в Иркутске продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области накануне, 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу корпорации «Иркут».

Напомним, самолет МС-21−300 совершил самый длительный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Московском области. Лайнер преодолел порядка 4,5 тысячи км без посадки за шесть часов. Высота полета составила около 10 тысяч метров. В ЛИиДК ОКБ имени А. С. Яковлева специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний.

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