МС-21 из Иркутска продолжает летные испытания в Жуковском

Лайнер МС-21−300 собираемый на заводе в Иркутске продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области накануне, 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу корпорации «Иркут».