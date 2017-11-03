Железные гаражи прячут от сноса в пригородных рощах Иркутска

Под покровом ночи этот мужчина установил возле дороги стальной контейнер. Очевидцы вовремя это заметили. От незваных соседей жители пригородного посёлка Ново-Иркутского вынуждены охранять рощу. Стоит им лишь проспать момент, и здесь появляются новые стальные боксы.

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Эти деревья срубили несколько дней назад. Возможно, хотели здесь поставить гараж. А на этом месте тоже находился стальной контейнер, но местные жители вмешались, вызвали полицию и конструкцию убрали. А что делать с этими кусками метала в лесу, непонятно.

Совсем рядом с этим местом — объездная дорога между Первомайским и Университетским. Стальные гаражи стоят здесь уже много лет. Но сейчас появляются новые, свободного места больше нет.

— Вот недавно поставили серый гараж, который загораживает выезд, просмотр дороги очень сильно, — говорит житель посёлка Ново-Нукутского Александр Черкашин.

А это микрорайон Первомайский. Ещё совсем недавно здесь было несколько десятков гаражей. От них остался лишь мусор, да и тот спешно убирают коммунальщики. По распоряжению мэрии хозяева увезли стальные контейнеры. Но не у всех нашлось место, где их можно разместить легально. В итоге стальные боксы появляются на гравийных дорогах, примыкающих к микрорайону.

Жители окрестных домов считают, что таким образом люди спасают свои гаражи от сноса. Новую территорию им никто не дал. А позиция мэрии жёсткая, дворы должны быть благоустроены. До конца года город намерен убрать в Свердловском округе 360 гаражей.

— Жители видят сегодня территории своих дворов. Предлагают элементы по благоустройству, предлагают элементы малых архитектурных форма. Выполняется работа по приведению территорий в надлежащее состояние, — говорит глава Свердловского округа Иркутска Антон Медко.