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15:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Железные гаражи прячут от сноса в пригородных рощах Иркутска

В Иркутске сносят металлические гаражи — для благоустройства территории. Вот только новое место для своих боксов нашли не все.

Под покровом ночи этот мужчина установил возле дороги стальной контейнер. Очевидцы вовремя это заметили. От незваных соседей жители пригородного посёлка Ново-Иркутского вынуждены охранять рощу. Стоит им лишь проспать момент, и здесь появляются новые стальные боксы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти деревья срубили несколько дней назад. Возможно, хотели здесь поставить гараж. А на этом месте тоже находился стальной контейнер, но местные жители вмешались, вызвали полицию и конструкцию убрали. А что делать с этими кусками метала в лесу, непонятно.

Совсем рядом с этим местом — объездная дорога между Первомайским и Университетским. Стальные гаражи стоят здесь уже много лет. Но сейчас появляются новые, свободного места больше нет.

— Вот недавно поставили серый гараж, который загораживает выезд, просмотр дороги очень сильно, — говорит житель посёлка Ново-Нукутского Александр Черкашин.

А это микрорайон Первомайский. Ещё совсем недавно здесь было несколько десятков гаражей. От них остался лишь мусор, да и тот спешно убирают коммунальщики. По распоряжению мэрии хозяева увезли стальные контейнеры. Но не у всех нашлось место, где их можно разместить легально. В итоге стальные боксы появляются на гравийных дорогах, примыкающих к микрорайону.

Жители окрестных домов считают, что таким образом люди спасают свои гаражи от сноса. Новую территорию им никто не дал. А позиция мэрии жёсткая, дворы должны быть благоустроены. До конца года город намерен убрать в Свердловском округе 360 гаражей.

— Жители видят сегодня территории своих дворов. Предлагают элементы по благоустройству, предлагают элементы малых архитектурных форма. Выполняется работа по приведению территорий в надлежащее состояние, — говорит глава Свердловского округа Иркутска Антон Медко.

Если однажды в вашей любимой роще вдруг появится стальной контейнер, нужно сообщить об этом в мэрию, советуют чиновники. Хозяина будут искать месяц, а если он не объявится, гараж увезут на металлолом.

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