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15:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Выборы ректора в УГМУ назначены на 22 ноября

Выборы ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) состоятся в ноябре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Конкурс должен был пройти ещё в октябре этого года. На сайте университета опубликовали решение ученого совета вуза. В документе сказано, что на открытом голосовании, которое состоялось 20 октября, решили провести конференцию по выборам ректора 22 ноября.

Отметим, что аттестационную комиссию Минздрава РФ прошли два кандидата на должность ректора УГМУ. Андрей Белкин (д.м.н., профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии УГМУ, руководитель и председатель наблюдательного Совета АНО «Клинический институт мозга») составит конкуренцию исполняющей обязанности ректора Ольге Ковтун.

Напомним, что с началом учебного года пост ректора УГМУ покинул Сергей Кутепов, он возглавлял вуз с 2006 г. Бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун назначена исполняющей обязанности ректора.

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