Новая онкополиклиника начнет принимать челябинцев с 7 ноября

Источник: РИА "Новости"

Новая поликлиника Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины начнет прием пациентов 7 ноября, сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора региона Бориса Дубровского на территории медгородка в Челябинске за два года. Здание, в котором онкополиклиника располагалась прежде, давно устарело.

«Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть веские основания для обращения, здесь будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий “мозговой центр” южноуральской онкологии», — подчеркивает главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач онкоцентра Андрей Важенин.

Новая поликлиника будет принимать до 600 пациентов в смену.