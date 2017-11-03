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15:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новая онкополиклиника начнет принимать челябинцев с 7 ноября

Поликлиника станет «мозговым центром» южноуральской онкологии.

Источник: РИА "Новости"

Новая поликлиника Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины начнет прием пациентов 7 ноября, сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора региона Бориса Дубровского на территории медгородка в Челябинске за два года. Здание, в котором онкополиклиника располагалась прежде, давно устарело.

«Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть веские основания для обращения, здесь будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий “мозговой центр” южноуральской онкологии», — подчеркивает главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач онкоцентра Андрей Важенин.

Новая поликлиника будет принимать до 600 пациентов в смену.

Отметим, согласно статистике, на 100 тысяч населения приходится 400 человек больных раком. Эти цифры, по словам Андрея Важенина, весьма оптимистичны, потому как заболеваемость онкозаболеваниями в странах Западной Европы, США и Японии в два и более раз выше. Важенин уверен, что на уровень заболеваемости влияет не только экология, но и образ жизни и питание.

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