Новая онкополиклиника начнет принимать челябинцев с 7 ноября
Поликлиника станет «мозговым центром» южноуральской онкологии.
Поликлиника станет «мозговым центром» южноуральской онкологии.
Новая поликлиника Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины начнет прием пациентов 7 ноября, сообщают в
Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора региона Бориса Дубровского на территории медгородка в Челябинске за два года. Здание, в котором онкополиклиника располагалась прежде, давно устарело.
«Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть веские основания для обращения, здесь будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий “мозговой центр” южноуральской онкологии», — подчеркивает главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач онкоцентра Андрей Важенин.
Новая поликлиника будет принимать до 600 пациентов в смену.
Отметим, согласно статистике, на 100 тысяч населения приходится 400 человек больных раком. Эти цифры, по словам Андрея Важенина, весьма оптимистичны, потому как заболеваемость онкозаболеваниями в странах Западной Европы, США и Японии в два и более раз выше. Важенин уверен, что на уровень заболеваемости влияет не только экология, но и образ жизни и питание.