В Сибири двум госавтоинспекторам дали премию в 100 тысяч за отказ от крупной взятки

Экипаж ДТП прибыл на место ДТП для составления всех необходимых документов. Однако один из водителей-участников аварии, как оказалось, был пьян. Чтобы уйти от ответственности, он предложил сотрудникам взятку в размере 97 тысяч рублей. Предупреждение об уголовной ответственности водителя не смутило, и он положил деньги между передними сиденьями патрульной машины.

Однако госавтоинспекторы деньга не взяли, а незамедлительно вызвали на место следственно-оперативную группу. Мужчину задержали, а по факту дачи взятки должностному лицу было возбуждено уголовное дело. Горе-водителю грозит до 2 лет лишения свободы.

«Сотрудники ГИБДД были поощрены начальником краевого Главка за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию», — отметили в пресс-службе краевого УМВД.