В Сибири двум госавтоинспекторам дали премию в 100 тысяч за отказ от крупной взятки
Сотрудники ГИБДД Красноярского края получили премию в размере предложенной им взятки, от которой они отказались во время службы.
Сотрудники ГИБДД Красноярского края получили премию в размере предложенной им взятки, от которой они отказались во время службы.
Экипаж ДТП прибыл на место ДТП для составления всех необходимых документов. Однако один из
Однако госавтоинспекторы деньга не взяли, а незамедлительно вызвали на место
«Сотрудники ГИБДД были поощрены начальником краевого Главка за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию», — отметили в
Каждый из сотрудников получил в качестве премии по 48,5 тысяч рублей, а общая сумма составила сумму отвергнутой взятки.