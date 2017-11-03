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15:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане санатории начнут работать по системе «все включено»

Санатории Татарстана переходят на систему «все включено». Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, передает РБК.

Так, по словам Иванова, во многих санаториях уже внедрена система «все включено».

 — Все санатории продаются на базе трехразового или четырехразового питания. При условии, что турист покупает путевку. Но большинство санаториев работает именно так. Так что что система нам знакома. Да, там нет алкоголя, как в классическом турецком варианте all inclusive. Но понятно, что в санаториях немного другой профиль, — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы «всё включено». По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам. Согласно его подсчетам, в среднем каждый отдыхающий в Турции турист тратит не менее $570.

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