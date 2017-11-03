В Татарстане санатории начнут работать по системе «все включено»

— Все санатории продаются на базе трехразового или четырехразового питания. При условии, что турист покупает путевку. Но большинство санаториев работает именно так. Так что что система нам знакома. Да, там нет алкоголя, как в классическом турецком варианте all inclusive. Но понятно, что в санаториях немного другой профиль, — отметил он.