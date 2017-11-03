«Нельзя отвечать на звонки»: как работают частные клубы новой волны

Источник: Paul Winch-Furness

Новые места завоевывают более молодую аудиторию. И хотя для их посещения не надо быть выпускником элитной школы или университета, у них все равно высокие взносы и строгие проверки.

Насколько они менее элитарные? И зачем вообще их посещать?

«Мне нравится, как естественно завязываются отношения в клубе Soho House, — говорит предприниматель в сфере технологий Тайлер Макинтайр. — Тут нельзя надевать костюм, раздавать визитки и отвечать на звонки».

26-летний Тайлер присоединился к клубу Soho Beach House в Майами два года назад, после того как сходил туда с друзьями-членами клуба.

«Это весьма спокойное сообщество, но при этом оно позволяет мне делать вещи, которые я бы никогда не попробовал сам — дегустировать вино или готовить варенье».

У Soho House в Нью-Йорке есть свой бассейн на крыше | Источник: Dave Burk

«Иногда я хожу на вечеринки у бассейна на закате. Они шумные и немного сумасшедшие», — говорит Тайлер.

В частных клубах нового поколения меньше ограничений и больше разнообразия, чем в джентльменских клубах прошлого.

Здесь есть коворкинги, комнаты для кинопоказов, бассейны на крыше. Именно здесь работает и отдыхает множество молодых людей, принадлежащих к креативному классу.

Членство в таком клубе недешевое: около 2000 долларов в год, вдобавок к плате за вступление в клуб в 300 долларов.

Тайлер Макинтайр стало членом Soho House в Майами два года назад | Источник: Tyler MacIntyre

«В прошлом частные клубы были элитарными, их посещали люди из одной школы или университета», — говорит Ричард Коуп, старший консультант по трендам в компании Mintel.

«Но эти места больше для предпринимателей и тех, кто “сделал себя” сам. Единственное, что нужно сделать — это заплатить взнос, и он может быть довольно высоким».

Soho House, открывший свой первый филиал в 1995 году, считается первым в волне клубов нового образца.

Тренд набирает обороты в США и других странах.

«Мы видим большой скачок числа клубов нового типа, перешедших в онлайн, в отличие от традиционных», — говорит Зак Бэйтс из Private Club Marketing, компании, продвигающей частные клубы.

Soho House Barcelona | Источник: Soho House

«В Лос-Анджелесе нельзя попасть в Soho House. Так что появляются другие, такие как Hospital Club, Griffin House и Norwood, чтобы соответствовать запросам этого места».

У клуба Soho House есть 18 филиалов по всему миру, включая Нью-Йорк, Стамбул, Берлин и — скоро — Мумбаи.

Доход группы вырос на 3% в 2016 году — до 293 млн фунтов (388 млн долларов). Количество членов клуба по всему миру выросло с 56 тыс. человек до 70 тысяч.

Однако для членства в клубе нужно не только заполнить анкету.

Взносы составляют от 400 до 1500 фунтов (от 530 до почти 2 тыс. долларов) в год в зависимости от клуба. Для тех, кто младше 27 лет, предусмотрены скидки.

Спортивный зал в Soho House в Барселоне | Источник: Soho House

Потенциальным членам Soho House предстоит суровая проверка на принадлежность к креативному классу — клуб, например, не жалует тех, кто работает в сфере финансовых услуг.

Но если вы приняты, вам предоставят множество удобств. Например, в барселонском филиале клуба, одном из самых новых, есть спортзал в стиле ретро, бассейн и бесплатные занятия йогой.

У клуба Hospital Club в Лондоне есть свое телевидение и звукозаписывающая студия | Источник: The Hospital Club

Члены клуба самостоятельно оплачивают еду и напитки; на комнаты в отеле клуба действует скидка.

«Клубы предлагают людям спокойное место для общения и успокоения, что важно для городов, где ценится личное пространство», — говорит Ричард Коуп.

Но эти клубы созданы и для того, чтобы «себя показать», говорит он.

«В век соцсетей люди любят рассказывать другим, где они проводят время и в каких ресторанах едят. И это один из способов удовлетворить эти “павлиньи” потребности».

Клуб Hospital Club утверждает, что члены клуба могут заводить тут полезные знакомства | Источник: Richard Booth

Новейшие клубы предлагают более практичный подход, например, являясь местом работы для молодых предпринимателей.

Лондонский The Hospital Club в Ковент-Гардене предлагает свои переговорные комнаты, и даже внутреннее телевидение и звукозаписывающую студию. Членство стоит 865 фунтов (1146 долларов) в год, взнос за вступление в клуб — 250 фунтов (331 доллар).

Некоторым эти цены покажутся высокими, но многие согласятся, что это все равно дешевле, чем искать себе персональное пространство в офисе, говорит Бэйтс.

Это подходит современным “цифровым кочевникам”, которые работают удаленно со своих ноутбуков. Платить за офис может быть куда дороже, особенно в крупном городе. Зак Бэйтс Private Club Marketing

Частные клубы также дают возможность карьерного роста, расширяя сеть знакомств, считает 40-летний Зикки Муняо.

Он удаленно работает в IT и присоединился к клубу Common House в Шарлотсвилле, США, во многом для этого.

Коворкинг в клубе Common House | Источник: Andrea Hubbell Photography

«Тут есть уединенные места для общения и встреч», — говорит он. Членство в этом клубе стоит 150 долларов в месяц, а 600 долларов придется заплатить как вступительный взнос.

«Я даже нашел агента по недвижимости во время игры в пул».

Однако у частных клубов новой волны есть и свои трудности.

Некоторые считают, что с ростом числа клубов их эксклюзивность размывается. К тому же, когда круг членов клуба расширяется, они стараются привлекать туда и знаменитостей.

Традиционно частные клубы играли на своей эксклюзивности и возможности привлекать «волшебных людей. Питер Йорк Эксперт по социальным вопросам

Однако, по его мнению, эффект эксклюзивности теряется, когда знаменитости появляются в самых разных клубах.

Клубы вроде Soho House больше ориентированы на прибыль и развитие бренда, говорит он.

Он считает, что рынок таких клубов будет расширяться.

«Полезно иметь место, где можно расслабиться и принять друзей в центре города. Кроме того, тут можно выразить свою индивидуальность. Поэтому эмоциональная потребность в таких местах будет только расти», — считает Йорк.

Дженнифер Сизер

Бизнес-корреспондент Би-би-си