Россельхознадзор: китайцы отравили землю под Екатеринбургом

Свердловские управления ФСБ и Россельхознадзора подвели итоги проверок «китайских» теплиц под Екатеринбургом и заявили о нарушениях на десятки миллионов рублей. Как сообщили 3 ноября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, рейд прошел по территории в Режевского, Сысертского, Красноуфимского, Тугулымского, Артинского и Белоярского районов — у организаций, которые работают за счет гастарбайтеров, искали незаконные пестициды и агрохимикаты.

Читайте также Силовики обнаружили под Режом плантации с опасными огурцами

В итоге проверок подтвердилась не только информация об отравлении уральской земли, но и нашлось множество других нарушений. Семена в Россию ввозились без необходимых документов, карантинные фитосанитарные обследования не проводились, как и агротехнические мероприятия (проще говоря — прополка), да и грунт был завален мусором — в итоге земле теперь требуется дорогостоящая рекультивация.

Всего было отобрано 238 пробы — как выяснилось, по нитратному азоту нормы превышены в 4 раза, а вот по пестицидам — превышения достигали 256 раз. Все это, говорят в Россельхознадзоре, принесло огромный ущерб свердловским сельскохозяйственным землям — его сумма оценивается в 44,8 млн рублей.

Напомним, «АиФ-Урал» ранее подробно рассказывал про засилие «китайских» теплиц на Среднем Урале, в том числе в районах, которые попали под рейд ФСБ и Россельхознадзора. Появлением подобных «соседей» активно возмущаются уральские фермеры — главная претензия, которую выдвигают уральские производители к китайским конкурентам — сомнительные методы, которые те используют для роста и созревания своих помидоров и огурцов. Якобы, за счет зашкаливающего количества химии в год в теплицах снимается несколько урожаев, но есть их — опасно для здоровья, а то и жизни.