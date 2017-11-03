В Волгограде пройдет бесснежная гонка на собачьих упряжках
Несмотря на то, что еще не выпал снег, в Волгоград пройдет гонка на собачьих упряжках «Шелковый путь 2017».
Несмотря на то, что еще не выпал снег, в Волгоград пройдет гонка на собачьих упряжках «Шелковый путь 2017».
Необычное мероприятие состоится 11 и 12 ноября в Чапурниковской балке в Красноармейском районе.
Участники будут бегать с такими породами собак, как сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоедские собаки и другими. Организаторы обещают самое зрелищное событие ноября.
В программе также фотосессия с хаски, конкурсы, призы и подарки.
Прийти на мероприятие может любой желающий. Вход бесплатный.