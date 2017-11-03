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15:35 (мск), источник: Actualitati.md

В столичном зоопарке появилось 6 новых животных

Кишиневский зоопарк пополнился новыми жителями. Четыре самых крупных в мире грызуна капибара и две ламы в скором времени смогут повидаться с посетителями.

Источник: Actualitati.md

Самцы капибара пока осваиваются на новом месте и до тех пор не будут представлены горожанам. Известно, что взрослые особи достигают веса в 60 килограммов. Они не переносят холод, поэтому до весны будут находиться в отапливаемых вольерах.

В последние годы в зоопарк были привезены несколько видов животных, включая снежных барсов, грызунов, кенгуру. Коллекция могла быть и больше, но не хватает места. Всего в кишиневском зоопарке более 160 видов животных.

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