В столичном зоопарке появилось 6 новых животных
Кишиневский зоопарк пополнился новыми жителями. Четыре самых крупных в мире грызуна капибара и две ламы в скором времени смогут повидаться с посетителями.
Кишиневский зоопарк пополнился новыми жителями. Четыре самых крупных в мире грызуна капибара и две ламы в скором времени смогут повидаться с посетителями.
Самцы капибара пока осваиваются на новом месте и до тех пор не будут представлены горожанам. Известно, что взрослые особи достигают веса в 60 килограммов. Они не переносят холод, поэтому до весны будут находиться в отапливаемых вольерах.
В последние годы в зоопарк были привезены несколько видов животных, включая снежных барсов, грызунов, кенгуру. Коллекция могла быть и больше, но не хватает места. Всего в кишиневском зоопарке более 160 видов животных.