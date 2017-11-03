Екатеринбургский бульвар Молодежи украсила «звезда Ельцина»
Его откроют 4 ноября.
Его откроют 4 ноября.
Завершился длившийся несколько месяцев ремонт площадки, расположенной перед областным Дворцом молодежи. Теперь она носит название бульвар Молодежи. Открытие площади намечено на 4 ноября, сообщили «Уралинформбюро» в
По словам сотрудников
Саму площадь при этом расширили, чтобы на ней можно было проводить массовые мероприятия. А перед входом во Дворец молодежи строители установили
Бульвар Молодежи должен стать частью так называемой «Бульварной ленты» — замкнутого кольца скверов и пешеходных зон, которое строится на участке от улиц Попова и Пирогова до парка XXII Партсъезда с захватом мемориала Коммунарам и
Проект «Ленты» разработан польским архитектурным бюро «S&P Architektura Krajobrazu». Как ранее сообщало «Уралинфомбюро», кроме бульвара Молодежи, в проекте предусмотрено обустройство еще четырех ландшафтных объектов: бульваров Медицины, Спорта, Цветочного и Паркового.
Стоит добавить, что 4 и 5 ноября в Екатеринбурге запланированы массовые мероприятия в честь Дня народного единства. В частности, площадь 1905 года отдадут под сельскохозяйственную ярмарку. В связи с этим автомобильная парковка на площади будет временно закрыта.