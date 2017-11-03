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15:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский бульвар Молодежи украсила «звезда Ельцина»

Его откроют 4 ноября.

Завершился длившийся несколько месяцев ремонт площадки, расположенной перед областным Дворцом молодежи. Теперь она носит название бульвар Молодежи. Открытие площади намечено на 4 ноября, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Дворца.

По словам сотрудников пресс-службы, на данный момент завершены все строительные работы, остался только монтаж малых архитектурных форм, которые установят в 10-х числах ноября. За время ремонта было полностью заменено остекление фасада и мощение площади, обустроены новые лестницы и пандусы, разбиты газоны.

Саму площадь при этом расширили, чтобы на ней можно было проводить массовые мероприятия. А перед входом во Дворец молодежи строители установили арт-объект «Звезда», который до этого находится у Ельцин-Центра. Общая стоимость «апгрейда» площади превысила 17 миллионов рублей.

Бульвар Молодежи должен стать частью так называемой «Бульварной ленты» — замкнутого кольца скверов и пешеходных зон, которое строится на участке от улиц Попова и Пирогова до парка XXII Партсъезда с захватом мемориала Коммунарам и ВИЗ-бульвара.

Проект «Ленты» разработан польским архитектурным бюро «S&P Architektura Krajobrazu». Как ранее сообщало «Уралинфомбюро», кроме бульвара Молодежи, в проекте предусмотрено обустройство еще четырех ландшафтных объектов: бульваров Медицины, Спорта, Цветочного и Паркового.

Стоит добавить, что 4 и 5 ноября в Екатеринбурге запланированы массовые мероприятия в честь Дня народного единства. В частности, площадь 1905 года отдадут под сельскохозяйственную ярмарку. В связи с этим автомобильная парковка на площади будет временно закрыта.

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Екатеринбургский бульвар Молодежи украсила "звезда Ельцина"
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