За третьего ребенка женщины будут получать пособие в 2000 леев

Это касается жительниц муницыпия Кишинёва. Соответствующий проект решения одобрил сегодня Муниципальный совет.



«По подсчетам, в этом году на свет появились около 500 детей. Поэтому на эти цели мы выделили миллион леев», — сказал и.о. главы Управления финансов Валентина Вэздэуцан.



В ближайшие две недели территориальные медицинские ассоциации Кишинёва составят списки получательниц и передадут их Фонду поддержки населения. Получить пособия можно будет в банке, предъявив удостоверение личности.