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15:40 (мск), источник: Publika.md

За третьего ребенка женщины будут получать пособие в 2000 леев

За третьего ребёнка женщины из малоимущих семей получат единовременное пособие в две тысячи леев.

Источник: Publika.md

Это касается жительниц муницыпия Кишинёва. Соответствующий проект решения одобрил сегодня Муниципальный совет.

«По подсчетам, в этом году на свет появились около 500 детей. Поэтому на эти цели мы выделили миллион леев», — сказал и.о. главы Управления финансов Валентина Вэздэуцан.

В ближайшие две недели территориальные медицинские ассоциации Кишинёва составят списки получательниц и передадут их Фонду поддержки населения. Получить пособия можно будет в банке, предъявив удостоверение личности.

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