Москвич привел ветерана ВОВ, чтобы купить iPhone X без очереди
Молодой москвич привел в очередь за iPhone X возле магазина на Тверской улице ветерана Великой Отечественной войны. Таким образом юноша решил приобрести «яблочную» новинку вне очереди.
Молодой москвич привел в очередь за iPhone X возле магазина на Тверской улице ветерана Великой Отечественной войны. Таким образом юноша решил приобрести «яблочную» новинку вне очереди.
Как только сотрудники магазина начали раздавать номерные браслеты с наименованием покупаемой модели смартфона, молодой человек закричал, чтобы
Специально для самых преданных поклонников Apple возле магазина установили газовые горелки для обогрева, а также припарковали бесплатные автобусы для всех желающих передохнуть. Ожидающие же принесли с собой пледы, запас еды и горячего питья, даже шахматы, чтобы скоротать время. Однако свои силы рассчитать удалось не всем. По словам очевидцев, прямо в очереди у одного из очередников случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован.
Стояли не только желающие купить телефон, но и для того, чтобы заработать. Так, место в очереди стоило от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, что больше стоимости самого смартфона, сообщает BFM.RU.
Сотрудники магазина раздавали стоящим в очереди специальные браслеты, гарантирующие приобретение двух смартфонов в одни руки.
Старт продаж состоялся в 08:00 в пятницу, 3 ноября. К официальному re: Store на Тверской выстроилась очереди из 400 человек.
Один из покупателей, простоявший в очереди с 1 ноября, сообщил, что собирается купить два гаджета: один — для себя, а один — на перепродажу за 120−150 тыс. рублей. К 09:00 пятницы модель на 256 Гб закончилась в течение часа.