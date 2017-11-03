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17:00 (мск), источник: Известия

Москвич привел ветерана ВОВ, чтобы купить iPhone X без очереди

Молодой москвич привел в очередь за iPhone X возле магазина на Тверской улице ветерана Великой Отечественной войны. Таким образом юноша решил приобрести «яблочную» новинку вне очереди.

Источник: РИА "Новости"

Как только сотрудники магазина начали раздавать номерные браслеты с наименованием покупаемой модели смартфона, молодой человек закричал, чтобы бабушку-ветерана пропустили купить «iPhone X 256 Гб серебристый» без очереди, сообщает телеканал «Звезда».

Очередь начала собираться почти за три дня до старта продаж.

Специально для самых преданных поклонников Apple возле магазина установили газовые горелки для обогрева, а также припарковали бесплатные автобусы для всех желающих передохнуть. Ожидающие же принесли с собой пледы, запас еды и горячего питья, даже шахматы, чтобы скоротать время. Однако свои силы рассчитать удалось не всем. По словам очевидцев, прямо в очереди у одного из очередников случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован.

Источник: РИА "Новости"
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Стояли не только желающие купить телефон, но и для того, чтобы заработать. Так, место в очереди стоило от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, что больше стоимости самого смартфона, сообщает BFM.RU.

Сотрудники магазина раздавали стоящим в очереди специальные браслеты, гарантирующие приобретение двух смартфонов в одни руки. Кто-то брал для себя, кто-то собирался впоследствии продать телефоны с большой наценкой. На ряде сайтов уже появилась масса объявлений о продаже iPhone X за 240 рублей.

Старт продаж состоялся в 08:00 в пятницу, 3 ноября. К официальному re: Store на Тверской выстроилась очереди из 400 человек.

Один из покупателей, простоявший в очереди с 1 ноября, сообщил, что собирается купить два гаджета: один — для себя, а один — на перепродажу за 120−150 тыс. рублей. К 09:00 пятницы модель на 256 Гб закончилась в течение часа.

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