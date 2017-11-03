Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
14События недели в фотографиях
18:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутский ТЮЗ вернётся на историческую площадку — в здание на Ленина, 13

Иркутский ТЮЗ возвращается на историческую площадку. И пусть спектаклей до большого переезда — не счесть, предварительный проект реконструкции «спящего» здания на улице Ленина уже появился. 30 миллионов рублей на его разработку выделил областной бюджет.

Источник: Вести Иркутск

— Все условия для того, чтобы начать строительство, у нас есть. Сейчас все документы находятся в экспертизе. Поэтому стоимость проектно-сметную мы сейчас не знаем. После выхода документов из экспертизы будет разрабатываться рабочая документация, — говорит министр архивов и культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Один из старейших молодёжных театров страны появился почти 90 лет назад. И с 1934 года расположился в здании на Ленина, 13. В архитектурную кому дом впал в 2006 году. Памятник истории и культуры обветшал, стал аварийным.

И вот они, бытовые гастроли театралов. Коллектив переехал в здание Иркутской филармонии.

— Эта сцена, зрительный зал в этом здании — они не приспособлены для детского театра. Здесь очень сложная акустика. Она предназначена была и зал приспосабливался под музыкальный театр. Сложновато было нам привыкать к этой акустике, потому что там на Ленина, 13 была акустика идеальная, — говорит директор иркутского ТЮЗа Виктор Токарев.

Новое здание иркутского ТЮЗа разрастётся с 5 тысяч квадратных метров до 13 — говорят архитекторы. На площадях поселятся сложные декорации, свет и две сцены. Все постройки разместятся внутри, во дворе.

— Естественно, вот этот весь исторический фасад, внешний вид здания, облик его со стороны улицы Ленина — он, безусловно, не изменится и останется в том историческом облике, в котором он сейчас есть, гораздо красивее только, — говорит заместитель руководителя ОГАУ «Центр по сохранению культурного наследия Иркутской области Григорий Устинов.

По словам архитекторов, готовый проект здания появится к Новому году. А реконструкция займёт не больше двух лет. На этом пока занавес.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
РФ расторгла соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере ТВ
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Кто и почему хочет убрать Ленина с Красной площади?
Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь