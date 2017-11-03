Иркутский ТЮЗ вернётся на историческую площадку — в здание на Ленина, 13

Источник: Вести Иркутск

— Все условия для того, чтобы начать строительство, у нас есть. Сейчас все документы находятся в экспертизе. Поэтому стоимость проектно-сметную мы сейчас не знаем. После выхода документов из экспертизы будет разрабатываться рабочая документация, — говорит министр архивов и культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Один из старейших молодёжных театров страны появился почти 90 лет назад. И с 1934 года расположился в здании на Ленина, 13. В архитектурную кому дом впал в 2006 году. Памятник истории и культуры обветшал, стал аварийным.

И вот они, бытовые гастроли театралов. Коллектив переехал в здание Иркутской филармонии.

— Эта сцена, зрительный зал в этом здании — они не приспособлены для детского театра. Здесь очень сложная акустика. Она предназначена была и зал приспосабливался под музыкальный театр. Сложновато было нам привыкать к этой акустике, потому что там на Ленина, 13 была акустика идеальная, — говорит директор иркутского ТЮЗа Виктор Токарев.

Новое здание иркутского ТЮЗа разрастётся с 5 тысяч квадратных метров до 13 — говорят архитекторы. На площадях поселятся сложные декорации, свет и две сцены. Все постройки разместятся внутри, во дворе.

— Естественно, вот этот весь исторический фасад, внешний вид здания, облик его со стороны улицы Ленина — он, безусловно, не изменится и останется в том историческом облике, в котором он сейчас есть, гораздо красивее только, — говорит заместитель руководителя ОГАУ «Центр по сохранению культурного наследия Иркутской области Григорий Устинов.