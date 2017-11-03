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17:38 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Звания «Заслуженный мастер спорта России» удостоены шесть спортсменов Кубани

Краснодар, 3 ноября, KrasnodarMedia. Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» шести представителям Краснодарского края.

Среди них — четверо бобслеистов, тяжелоатлетка и регбист. В активе спортсменов — победы в чемпионатах Европы и мира, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Почётного спортивного звания удостоены бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв, тяжелоатлетка Анастасия Романова и регбист Станислав Бондарев.

В активе четвёрки бобслеистов награды Кубка мира и чемпионата Европы.

Наиболее значимые награды Анастасии Романовой на данный момент — «золото» континентального и «бронза» мирового чемпионатов.

Что касается Станислава Бондарева, то он — неоднократный победитель чемпионата Европы по регби-7, — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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