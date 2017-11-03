Никита Михалков представит в Нижнем Новгороде спектакль «Метаморфозы-2»

«Метаморфозы-2″ — это определенного рода бренд нашей Академии. В этом году мы показываем спектакль и вновь имеем дело с великой русской прозой Чехова и Бунина. Каждый год мы обращаемся к этим писателям, пытаясь выразить на сцене всю атмосферную глубину, столь присущую их творчеству. Мы намеренно не берем драматургические произведения, в которых изначально заложен определенный посыл фабулы и сюжета. Нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда, материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров и характера взаимоотношений Бунинских и Чеховских героев. Несмотря на всю прозрачность данной прозы, а скорее именно поэтому, задача эта архи трудная, но чрезвычайно увлекательная, и самое главное — невероятно полезная для актеров, пытающихся найти в себе новые возможности и оттенки актерской игры», — отмечает режиссёр.