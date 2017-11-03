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18:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Никита Михалков представит в Нижнем Новгороде спектакль «Метаморфозы-2»

Как сообщает пресс-служба академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, 13 ноября в 19:00 впервые на сцене Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького в рамках гастролей состоится показ «Метаморфозы-2» в постановке известного режиссера.

Спектакль-конструктор представляет из себя литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений великих классиков, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.

Отмечается, что мероприятие начнётся с обращения самого Михалкова.

«Метаморфозы-2″ — это определенного рода бренд нашей Академии. В этом году мы показываем спектакль и вновь имеем дело с великой русской прозой Чехова и Бунина. Каждый год мы обращаемся к этим писателям, пытаясь выразить на сцене всю атмосферную глубину, столь присущую их творчеству. Мы намеренно не берем драматургические произведения, в которых изначально заложен определенный посыл фабулы и сюжета. Нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда, материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров и характера взаимоотношений Бунинских и Чеховских героев. Несмотря на всю прозрачность данной прозы, а скорее именно поэтому, задача эта архи трудная, но чрезвычайно увлекательная, и самое главное — невероятно полезная для актеров, пытающихся найти в себе новые возможности и оттенки актерской игры», — отмечает режиссёр.

Режиссерами дипломной постановки выступили — заслуженный артист РФ Игорь Яцко, педагог Академии Вера Камышникова, актёр, режиссёр Александр Коручеков. Художник-постановщик — Юрий Купер. Титры, демонстрируемые в спектакле, создал Заслуженный художник Александр Адабашьян, дизайн звука — Павел Дореули. Хореографы: Виктория Скицкая, Лаша Марыхуба. Художественный руководитель постановки — Никита Михалков.

В спектакле играют выпускники академии, а сама постановка — один из творческих результатов обучения. Главной особенностью для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видео зарисовки, видео инсталляции, но и рождающая атмосферу «живого кино».

«Мы создали титры, демонстрируемые зрителям на экране по ходу действия спектакля. Приходилось прорабатывать буквально каждое слово произведения, чтобы попытаться передать истинный язык того времени. Конечно же, при адаптации к старорусской орфографии использовался словарь Даля, а также уникальные прижизненные издания произведений Л. Н. Толстого», — говорит создатель титров постановки Александр Адабашьян.

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