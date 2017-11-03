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18:18 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Павловские озера впервые выпустили 150 кг веслоноса

Производство рыбы в Нижегородской области планируют увеличить в 2,5 раза.

В Павловские озера Кошкино и Глухое впервые выпустили 150 кг веслоноса. Об этом сообщил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Борис Селяков.

Напомним, что региональную программу по развитию рыбохозяйственного комплекса в Нижегородской области разработали в комитете госохотнадзора Нижегородской области совместно с руководителями рыбоводческих хозяйств области.

«Веслонос относится к отряду осетрообразных. Обитает, в основном, в ряде рек, впадающих в Мексиканский залив. Это единственный вид осетрообразных, который питается зоо-, фитопланктоном, плавая с постоянно открытым ртом и отцеживая его при помощи жаберных щетинок», — пояснил Борис Селяков.

По закону, объекты аквакультуры не подлежат любительскому рыболовству.

Напомним, что летом этого года в Волку выпустили почти 620 тысяч мальков стерляди. Планируется, что это увеличит популяцию этого краснокнижного вида рыб.

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