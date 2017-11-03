Генпрокуратура выставила на онлайн-аукцион конфискованное имущество

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана выставило конфискованное имущество на онлайн-аукцион.

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Среди лотов: магазин стоимостью около 450 млн сумов, зал для банкетов в Андижане, оцененный в 2,6 млрд сумов.

Также желающие могут приобрести на аукционе автомобили Spark и Malibu, за 56 и 70 млн сумов соответственно.

Бюро принудительного исполнения следит за тем, чтобы узбекистанцы своевременно оплачивали энергоресурсы. Кроме того, бюро выявляет факты хищений, незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям и обеспечивает исполнение судебных актов.