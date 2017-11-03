Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Украина запустила ракеты в сторону Крыма - СМИ
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
14События недели в фотографиях
16:49 (мск), источник: Sputnik

Генпрокуратура выставила на онлайн-аукцион конфискованное имущество

Имущество узбекистанцев Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре конфисковало за долги за электроэнергию и газ.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана выставило конфискованное имущество на онлайн-аукцион.

Читайте также
Утверждены новые ставки платежей за выдачу водительских удостоверений

Среди лотов: магазин стоимостью около 450 млн сумов, зал для банкетов в Андижане, оцененный в 2,6 млрд сумов.

Также желающие могут приобрести на аукционе автомобили Spark и Malibu, за 56 и 70 млн сумов соответственно.

Бюро принудительного исполнения следит за тем, чтобы узбекистанцы своевременно оплачивали энергоресурсы. Кроме того, бюро выявляет факты хищений, незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям и обеспечивает исполнение судебных актов.

Постановление о запуске электронных торгов конфискованного имущества Шавкат Мирзиёев подписал в конце июля. Центр по организации электронных онлайн-аукционов заработал с 1 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Камаз' и 'Узавтосаноат' создают СП по сборке грузовиков в Узбекистане
Мирзиёев обсудил с премьерами стран СНГ перспективы сотрудничества
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь