В центре Ростова открыли первый МФЦ

Офис появился на территории «Промсвязьбанка» по адресу: ул. Большая Садовая, 36. Офис будет функционировать в режиме работы банка.

«Проект предполагает муниципально-частное партнерство. В безвозмездное пользование МФЦ получают оборудование и помещение, а для бизнеса это становится дополнительной возможностью для привлечения клиентов», — пояснил начальник управления инноваций в органах власти областного правительства Борис Носко.