Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: приемный сын режиссёра Эльдара Рязанова найден мертвым
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
17:24 (мск), источник: Городской репортер

В центре Ростова открыли первый МФЦ

В центре Ростова открылся дополнительный офис МФЦ на три окна обслуживания заявителей. Об этом сообщает пресс-служба управление информационной политики правительства Ростовской области.

Офис появился на территории «Промсвязьбанка» по адресу: ул. Большая Садовая, 36. Офис будет функционировать в режиме работы банка.

«Проект предполагает муниципально-частное партнерство. В безвозмездное пользование МФЦ получают оборудование и помещение, а для бизнеса это становится дополнительной возможностью для привлечения клиентов», — пояснил начальник управления инноваций в органах власти областного правительства Борис Носко.

В новом дополнительном офисе МФЦ жители могут обратиться за получением различных видов социальных услуг: оформление пенсии и различных видов субсидий, постановка на очередь в образовательные учреждения, детские сады, замена водительского удостоверения и др. Кроме того, в МФЦ доступны услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД. Также офис предоставляет услуги для бизнес-сообщества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
РФ расторгла соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере ТВ
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Кто и почему хочет убрать Ленина с Красной площади?
Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь