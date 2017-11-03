В центре Ростова открыли первый МФЦ
В центре Ростова открылся дополнительный офис МФЦ на три окна обслуживания заявителей. Об этом сообщает
В центре Ростова открылся дополнительный офис МФЦ на три окна обслуживания заявителей. Об этом сообщает
Офис появился на территории «Промсвязьбанка» по адресу: ул. Большая Садовая, 36. Офис будет функционировать в режиме работы банка.
«Проект предполагает
В новом дополнительном офисе МФЦ жители могут обратиться за получением различных видов социальных услуг: оформление пенсии и различных видов субсидий, постановка на очередь в образовательные учреждения, детские сады, замена водительского удостоверения и др. Кроме того, в МФЦ доступны услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД. Также офис предоставляет услуги для