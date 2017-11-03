В Волгограде два района проведут два дня без воды
Отключение связано с работами по подключению водовода диаметром 500 мм к действующей водопроводной сети, проходящей по пер. Вязниковский от ул. М. Еременко до перехода через р. Мечетка.
Отключение связано с работами по подключению водовода диаметром 500 мм к действующей водопроводной сети, проходящей по пер. Вязниковский от ул. М. Еременко до перехода через р. Мечетка.
Выполнением всех операций будут заниматься сотрудники компании «Концессии водоснабжения». Для этого специалистам понадобится ограничить водоснабжение ряда потребителей.
С 7 часов 7 ноября 2017 года до 21 часа 8 ноября 2017 года воды не будет по следующим адресам Краснооктябрьского района города Волгограда:
— ул. Кибальчича, дд. № 1а — 19.
— ул. Никопольская, дд. № 8 — 22, 17 — 31.
— ул. Суздальская, дд. № 10 — 30, 1 — 13.
— ул. С. Лазо, дд. № 1 — 15.
— пер. Вязниковский, дд. № 2 — 20, 3, 5.
— ул. Новаторская, дд. № 2 — 18, 5 — 15.
— пер. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 7.
— ул. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 19.
— ул. Ломоносова, дд. № 38 — 50, 49 — 71.
— ул. Типографская, дд. № 35 — 71, 44 — 46.
— ул. Узловая, дд. № 16 — 68.
— ул. Шатурская, дд. № 2 — 48, 17 — 63.
— ул. Водопадная, дд. № 22 — 66, 11 — 53.
— ул. Муромская, дд. № 14а — 40, 23 — 49.
— ул. Саратовская, дд. № 20 — 30.
На тот же период ограничат водоснабжение в Тракторозаводском районе. Воду отключат потребителям, проживающим по адресам:
— ул. Сборочная, дд. № 2 — 26 (четн.).
— ул. Талалихина, дд. № 1 — 19 (нечетн.), 2−26 (четн.).
— ул. Березовая, дд. № 1−11 (нечет.), 2−30 (четн.).
— ул. Дружбы Народов, дд. № 1 — 93 (нечетн.), 2−92 (четн.).
Подключение водопровода на указанном участке осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы на 2015−2017 годы. На время ограничения водоснабжения потребителям организуют подвоз воды: информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессий водоснабжения» или по телефону круглосуточного
Компания приносит свои извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание волгоградцев: небольшие сложности необходимо преодолеть, что в дальнейшем водопровод долго и надежно работал.