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16:40 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде два района проведут два дня без воды

Отключение связано с работами по подключению водовода диаметром 500 мм к действующей водопроводной сети, проходящей по пер. Вязниковский от ул. М. Еременко до перехода через р. Мечетка.

Источник: РИАЦ

Выполнением всех операций будут заниматься сотрудники компании «Концессии водоснабжения». Для этого специалистам понадобится ограничить водоснабжение ряда потребителей.

С 7 часов 7 ноября 2017 года до 21 часа 8 ноября 2017 года воды не будет по следующим адресам Краснооктябрьского района города Волгограда:

— ул. Кибальчича, дд. № 1а — 19.

— ул. Никопольская, дд. № 8 — 22, 17 — 31.

— ул. Суздальская, дд. № 10 — 30, 1 — 13.

— ул. С. Лазо, дд. № 1 — 15.

— пер. Вязниковский, дд. № 2 — 20, 3, 5.

— ул. Новаторская, дд. № 2 — 18, 5 — 15.

— пер. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 7.

— ул. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 19.

— ул. Ломоносова, дд. № 38 — 50, 49 — 71.

— ул. Типографская, дд. № 35 — 71, 44 — 46.

— ул. Узловая, дд. № 16 — 68.

— ул. Шатурская, дд. № 2 — 48, 17 — 63.

— ул. Водопадная, дд. № 22 — 66, 11 — 53.

— ул. Муромская, дд. № 14а — 40, 23 — 49.

— ул. Саратовская, дд. № 20 — 30.

На тот же период ограничат водоснабжение в Тракторозаводском районе. Воду отключат потребителям, проживающим по адресам:

— ул. Сборочная, дд. № 2 — 26 (четн.).

— ул. Талалихина, дд. № 1 — 19 (нечетн.), 2−26 (четн.).

— ул. Березовая, дд. № 1−11 (нечет.), 2−30 (четн.).

— ул. Дружбы Народов, дд. № 1 — 93 (нечетн.), 2−92 (четн.).

Подключение водопровода на указанном участке осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы на 2015−2017 годы. На время ограничения водоснабжения потребителям организуют подвоз воды: информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессий водоснабжения» или по телефону круглосуточного контакт-центра (8442) 99−67−96.

Компания приносит свои извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание волгоградцев: небольшие сложности необходимо преодолеть, что в дальнейшем водопровод долго и надежно работал.

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