В волгоградском перинатальном центре отметили День отца

Источник: РИАЦ

На большой праздник в честь Дня отца в родильный дом пригласили семьи, в которых в разные годы родились тройни. Также здесь устроили торжественную выписку, с напутственными словами от известных волгоградских отцов и мастер классы для будущих пап.

В семье Александра и Елены Сидориных растут три трехлетних дочки — Софья, Елизавета, Александра. Рождение малышек стало большим испытанием для обоих родителей — роды начались на 21 неделе — на половине срока беременности. И тогда мало кто мог с уверенностью сказать, что девочки выживут. Медики перинатального центра сделали все для того, чтобы девочек выходить. «В перинатальном центре нас учили дышать, кушать, — рассказывает мама малышек Елена Сидорина. — И папа всегда был рядом в роддоме, а после выписки стал главным моим помощником. Он и спать их всегда уложит, и искупает, и поможет накормить, и сказку расскажет. Но самое главное, он всегда поддерживал меня».

По словам главного врача перинатального центра № 2 Татьяны Веровской, если 10−15 лет назад мужчинам еще был закрыт вход в родильный дом, то сейчас папы все чаще сопровождают своих жен в родах. И сами женщины первое, что делают, родив малыша, — звонят супругу, чтобы сообщить, что он стал папой.

Мастер-классы, которые устроил перинатальный центр для будущих отцов, как раз подчеркивают их важную роль в рождении и воспитании ребенка. Это и пеленание, купание младенца, и умение сделать массаж беременной супруге, и правильное дыхание во время родов. Но самое сильное впечатление на всех гостей праздника произвел фильм, подготовленный коллективом перинатального центра. В нем рассказывается о роли отца в воспитании дочери — от ее появления на свет до момента, когда она сама стала матерью. По словам врачей перинатального центра, мама для ребенка — это дом, уют, забота, а папа — путеводная звезда, проводник по жизни. От него зависит, как сложится судьба ребенка, если у него есть папа — он всегда будет идти уверенно по жизни, зная, что он под защитой.

Ежедневно из перинатального центра выписывают домой малышей, самое большое количество было на прошлой неделе — 28 новорожденных. В пятницу участниками торжественной выписки стали пятеро семей. Добрые напутствия им сказали опытные отцы.

Они откровенно рассказывали молодым папам о том, как они помогали растить детей. Супруг Олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой Николай Матвеев посоветовал папам не бояться брать на себя обязанности мамы. Он по своему опыту знает, что этот нелегкий труд воздается папам безмерной любовью детей. «Ваши дети на вас будут смотреть такими глазами, что не жаль бессонных ночей и никаких сил».

По словам заместителя губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой, сегодня семье нужен ответственный, заботливый папа. «И мы хотим, чтобы в регионе росло именно такое поколение отцов», — сказала она.

Она отметила, что, вопросы поддержки материнства и детства являются приоритетными в политике администрации региона. «С 2016 года в регионе объявлен старт программы по укреплению семейных ценностей “Все начинается с семьи”. В течение ноября в этом году пройдет более тысячи мероприятий во всех районах области, — продолжила Зина Мержоева. — Дата проведения акций не случайна — 1 ноября в регионе отмечается День отца, а в последнее воскресение ноября — День матери. Нам бы хотелось, чтобы наши семьи знали, что делается в регионе для поддержки семей, какие имеются возможности в части воспитания, развития детей. Мы видим, что каждый год в регионе растет число многодетных семей — это залог той социальной политики, которая проводится сейчас в регионе».

Большая работа ведётся в здравоохранении по профилактике абортов. С прошлого года в Волгоградской области введено консультирование психологом каждой беременной женщины. Это по позволило сохранить 2387 детских жизней. «Что может быть лучше подарка миру, чем рождение новой жизни. Нам очень хочется, чтобы каждая семья, каждая женщина понимала, что главное счастье и радость — это дети, — отметила Зина Мержоева. — И если беременная женщина находится в кризисной ситуации, то все службы региона — от социальных и здравоохранения, до службы занятости образования включаются в работу, чтобы помочь ей».

По информации регионального комитета социальной защиты населения, с начала года в Волгоградской области родилось около 19 тысяч малышей, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 26,2 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 87,4 тысячи детей.

Председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова призвала семьи рожать детей. «В любой семье самое главное — дети, — сказала она. — И счастливы те, в которых есть не только мама, но и папа». По ее словам все акции большой областной программы «Все начинается с семьи» направлены на то, чтобы демографическая политика в области выровнялась и росла численность населения.