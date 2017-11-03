График работы минского метро изменяется 4—7 ноября

Так, в субботу, 4 ноября, движение поездов организовано по графику рабочего дня, 5, 6, 7 ноября — по графику воскресного дня.

Так, в субботу, 4 ноября, движение поездов организовано по графику рабочего дня, 5, 6, 7 ноября — по графику воскресного дня.

Как сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь», 4 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи также будут ходить по графику рабочего дня, 5 ноября — автобусные и троллейбусные маршруты по графику субботнего дня, трамвайные маршруты — по графику выходного дня.