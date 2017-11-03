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16:33 (мск), источник: Publika.md

Водителя 184 маршрутки поймали пьяным за рулем

Водителя 184-ой маршрутки поймали пьяным за рулём. В таком состоянии он пригнал микроавтобус на конечную остановку, чтобы передать напарнику.

Источник: Publika.md

Об этом мужчина заявил полицейским, нагрянувшим с проверкой на станцию.

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— Вы сели за руль и пригнали транспорт на конечную остановку?

— Да, и всё. Проверили машину, документы и сказали, что я выпивший.

— Вы признаёте вину?

— Да я виноват, но уже ничего не поделаешь.

Администратор маршрута заявил, что мужчину уволят.

«Этот водитель не был на работе несколько дней. И вообще мы трудоустроили его всего шесть дней назад. Мы сразу же его уволим. Неважно, что он не был на линии. Нам не нужны такие сотрудники», — сказал администратор маршрута Николай Средняк.

Мужчине грозит до 17 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав на срок до пяти лет. При проверке были выявлены и другие нарушители. Они отделались протоколами. В этом году были наказаны более 650 маршрутчиков. А 11 администраторов и механиков заплатили по 4500 леев штрафа.

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