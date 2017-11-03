Водителя 184 маршрутки поймали пьяным за рулем
Водителя 184-ой маршрутки поймали пьяным за рулём. В таком состоянии он пригнал микроавтобус на конечную остановку, чтобы передать напарнику.
Водителя 184-ой маршрутки поймали пьяным за рулём. В таком состоянии он пригнал микроавтобус на конечную остановку, чтобы передать напарнику.
Об этом мужчина заявил полицейским, нагрянувшим с проверкой на станцию.
— Вы сели за руль и пригнали транспорт на конечную остановку?
— Да, и всё. Проверили машину, документы и сказали, что я выпивший.
— Вы признаёте вину?
— Да я виноват, но уже ничего не поделаешь.
Администратор маршрута заявил, что мужчину уволят.
«Этот водитель не был на работе несколько дней. И вообще мы трудоустроили его всего шесть дней назад. Мы сразу же его уволим. Неважно, что он не был на линии. Нам не нужны такие сотрудники», — сказал администратор маршрута Николай Средняк.
Мужчине грозит до 17 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав на срок до пяти лет. При проверке были выявлены и другие нарушители. Они отделались протоколами. В этом году были наказаны более 650 маршрутчиков. А 11 администраторов и механиков заплатили по 4500 леев штрафа.