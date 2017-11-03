Водителя 184 маршрутки поймали пьяным за рулем

— Да я виноват, но уже ничего не поделаешь.



Администратор маршрута заявил, что мужчину уволят.



«Этот водитель не был на работе несколько дней. И вообще мы трудоустроили его всего шесть дней назад. Мы сразу же его уволим. Неважно, что он не был на линии. Нам не нужны такие сотрудники», — сказал администратор маршрута Николай Средняк.



Мужчине грозит до 17 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав на срок до пяти лет. При проверке были выявлены и другие нарушители. Они отделались протоколами. В этом году были наказаны более 650 маршрутчиков. А 11 администраторов и механиков заплатили по 4500 леев штрафа.