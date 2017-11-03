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19:03 (мск), источник: N + 1

Велопоездки на работу помогли сбросить вес не хуже тренировок

Ежедневные поездки на работу на велосипеде помогают сбросить лишний вес не хуже, чем интенсивные тренировки в спортзале, выяснили датские ученые, которые проследили за изменениями массы тела 130 датчан в течение полугода.

Статья опубликована в International Journal of Obesity.

Избыточный вес является основным фактором риска для многих расстройств, от диабета до сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо болезней, ожирение несет и многие другие негативные последствия для организма: например, снижает эффективность прививок от гриппа. Активный образ жизни и правильное питание являются самой действенной профилактикой лишнего веса, однако, не все упражнения одинаково эффективны (или удобны — для самих людей).

Ученые из Университета Копенгагена проверили эффективность различных типов физических нагрузок на похудение среди 130 датчан с лишним весом (индекс массы тела — от 25 до 35 кг/м2), не ведущих активный образ жизни. Исследователи разделили участников на четыре группы и прописали им различные упражнения:

интенсивные физические нагрузки (силовые или кардио-тренировки) пять раз в неделю — 38 человек;средние по интенсивности физические нагрузки пять раз в неделю — 39 человек;езда на велосипеде два раза в день: на работу и с работы — 35 человек. Четвертая группа (18 человек) была контрольной: участникам из этой группы можно было не менять привычный для них неактивный образ жизни. Активность участников регистрировали при помощи фитнес-браслетов, а показатели их веса и содержания жира в организме измеряли через три и шесть месяцев после начала эксперимента.

Исследователи выяснили, что через три месяца активного использования велосипеда участники исследования потеряли (по сравнению с участниками контрольной группы), в среднем, 3,6 килограмма жировой массы, а участники, которым были прописаны интенсивные физические нагрузки, — 3,4 килограмма. Люди, занимающиеся средними по интенсивности упражнениями потеряли 2,2 килограмма жировой массы. Показатели потери веса еще через три месяца (по истечении полугода с начала исследования) выявили потерю жировой массы в 4,2 килограмма у велосипедистов и в 4,5 — у людей, занимавшихся интенсивными физическими нагрузками. Средние по интенсивности нагрузки были не так эффективны: участники из этой группы за полгода теряли, в среднем, 2,6 килограмма жира.

Авторы делают вывод, что использование велосипеда (или ходьбы) вместо общественного или личного транспорта при поездках на работу — это хорошая альтернатива физическим нагрузкам в спортзале, показывающая практически такую же эффективность.

Питание играет такую же важную роль в борьбе с лишним весом, как и физические нагрузки. Так, в нашей заметке вы можете узнать о том, чем вреден прием пищи ближе к началу выброса мелатонина (или к наступлению «внутренней» ночи), а здесь — о том, почему недосып ведет к желанию полакомиться вредной пищей.

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