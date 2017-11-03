Ученые выяснили, как гормоны влияют на сексуальные предпочтения женщин

Источник: B. Jones et al., bioRxiv, doi.org/10.1101/136549,

К такому выводу группа шотландских и американских ученых пришла после эксперимента с прототипами мужских лиц, выполненными на компьютере.

Специалисты взяли 50 фотографий молодых людей, сделали на их основе две модели — «мужественную» (крупные скулы и челюсть) и «женственную» — и попросили 600 гетеросексуальных женщин оценить их привлекательность как для «любовной интрижки», так и для долгосрочных отношений. У участниц также взяли образцы слюны для определения уровня половых гормонов эстрадиола и тестостерона.

Опыт показал, что гормональный фон не оказал значительного влияния на выбор женщин. Ученые также не нашли доказательств предположению, что использование противозачаточных средств приводит к выбору более женоподобного партнера.