Ученые выяснили, как гормоны влияют на сексуальные предпочтения женщин

К такому выводу группа шотландских и американских ученых пришла после эксперимента с прототипами мужских лиц, выполненными на компьютере.
Специалисты взяли 50 фотографий молодых людей, сделали на их основе две модели — «мужественную» (крупные скулы и челюсть) и «женственную» — и попросили 600 гетеросексуальных женщин оценить их привлекательность как для «любовной интрижки», так и для долгосрочных отношений. У участниц также взяли образцы слюны для определения уровня половых гормонов эстрадиола и тестостерона.
Опыт показал, что гормональный фон не оказал значительного влияния на выбор женщин. Ученые также не нашли доказательств предположению, что использование противозачаточных средств приводит к выбору более женоподобного партнера.
В то же время ученые подчеркивают, что женщины действительно чаще выбирали более мужественно выглядящих партнеров, в особенности, если речь шла о контакте на одну ночь. Это, как считают специалисты, связано не только с тем, что маскулинные черты лица указывают на генетическую ценность самца, но и с бытующим мнением о том, что мужчины с подобными характеристиками менее склонны искать партнера для долгосрочных отношений.