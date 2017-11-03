Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Запад впечатлен самым мощным оружием России – СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые поведала, как живет после его смерти – СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
19:04 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на сексуальные предпочтения женщин

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Широко распространено мнение о том, что в «фертильные дни» женщин больше всего привлекают мужчины с маскулинными чертами лица, однако это может оказаться неправдой, пишет журнал Science.

Источник: B. Jones et al., bioRxiv, doi.org/10.1101/136549,

К такому выводу группа шотландских и американских ученых пришла после эксперимента с прототипами мужских лиц, выполненными на компьютере.

Читайте также
«Как пройти в библиотеку?»: советы девушек о том, как правильно подкатывать

Специалисты взяли 50 фотографий молодых людей, сделали на их основе две модели — «мужественную» (крупные скулы и челюсть) и «женственную» — и попросили 600 гетеросексуальных женщин оценить их привлекательность как для «любовной интрижки», так и для долгосрочных отношений. У участниц также взяли образцы слюны для определения уровня половых гормонов эстрадиола и тестостерона.

Опыт показал, что гормональный фон не оказал значительного влияния на выбор женщин. Ученые также не нашли доказательств предположению, что использование противозачаточных средств приводит к выбору более женоподобного партнера.

В то же время ученые подчеркивают, что женщины действительно чаще выбирали более мужественно выглядящих партнеров, в особенности, если речь шла о контакте на одну ночь. Это, как считают специалисты, связано не только с тем, что маскулинные черты лица указывают на генетическую ценность самца, но и с бытующим мнением о том, что мужчины с подобными характеристиками менее склонны искать партнера для долгосрочных отношений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Неожиданная находка в квартире матери полковника Захарченко
Этим поступком Овечкин показал свое настоящее отношение к Путину
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
РФ расторгла соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере ТВ
Путин призвал чиновников доверять людям
МИД Канады ввел санкции против 30 россиян
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Кто и почему хочет убрать Ленина с Красной площади?
Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь