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18:13 (мск), источник: Вести.Ru

Уникальная Останкинская башня отмечает юбилей

Один из символов российской столицы — легендарная Останкинская башня — отмечает полувековой юбилей. В ноябре 1967-го в Москве взяли новую высоту — 540 метров. Московская телебашня — по-прежнему в десятке высочайших сооружений планеты.

Источник: Агентство «Москва»

— Мне нравится эта башня, она красивая, и на ней очень круто.

Сильный ветер в лицо, от вида перехватывает дух. Раньше этот балкон был открыт только для инженеров.

— Отметка в 85 метров всегда была технической, наконец-то сделали экскурсионным маршрутом, чтобы можно было увидеть, каким образом все располагается внутри башни.

Изнутри можно увидеть уникальную разработку ее создателя Николая Никитина — стальные тросы, которые помогают железобетонному гиганту устоять.

«Башня, как живая, дышит в зависимости от ветровой нагрузки, от солнечной инсоляции — то есть, от нагрева солнца, — от других физических параметров», — объясняет начальник службы технадзора Останкинской телебашни Павел Разин.

Полторы сотни стальных канатов стягивают 500-метровую конструкцию. Внутри башня полая — по центру проходят лишь шахты скоростных лифтов и расположены несколько технических этажей. Снаружи — настоящие климатические лаборатории.

Источник: Агентство «Москва»

«И мы можем фиксировать все пульсации ветра, которые возникают над нашим городом, над Москвой. Максимальный ветер, который зафиксирован, составляет 42 метра в секунду — в июле 2001 года», — рассказывает Павел Разин.

Главный телевизионный комплекс страны начали строить в начале 60-х. Вместе с первым камнем в основание башни символично зацементировали и шляпу главного инженера.

Гигантская антенна весом 55 тысяч тонн стоит на фундаменте толщиной всего 4 метра. Никитин рассчитал параметры телебашни за одну ночь.

Я уже представлял себе габариты этой башни, ее диаметр. Это было 3−4 странички клетчатой бумаги. Вот на этих 3−4 страничках и были сделаны выкладки, которые позволили определить диаметр сооружения и толщину стенок.
Николая Никитина
Советский архитектор и учёный в области строительных конструкций

Перед архитекторами стояла непростая задача: вписать гигантскую башню в архитектуру столицы.

«Это должно было быть архитектурным сооружением, которое должно было стать новой высотной доминантой города Москвы», — рассказывает историк, сын архитектора Леонида Баталова Андрей Баталов.

Пережила башня и пожар: в 2000-м огонь охватил технические помещения. Канаты, которые стягивали железобетонный исполин, лопнули, но высотное сооружение устояло. Башню полностью восстановили, и теперь легендарный ресторан «Седьмое небо» принимает посетителей сразу на трех ярусах. Блюда, правда, уже другие, но движущаяся платформа неизменна.

Источник: РИА "Новости"

Любимое место туристов — это смотровая площадка. Панорамный вид на Москву с высоты 337 метров: вся столица в прямом смысле под ногами.

Неизменная внешне Останкинская башня теперь оборудована современной цифровой техникой. И полувековой юбилей — это только начало: ведь по расчету создателя, рассчитана конструкция лет на 300.

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