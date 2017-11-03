7 ноября в части домов Казани не будет воды

С 9.00 до 16.00 7 ноября воды не будет по адресам:

ул.2-я Газовая, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;

ул. Агрономическая, 76, 78, 80;

ул. Аметьевская, 50 В, 52а, 52б, 52в;

ул. Косогорная, 67 В, 72 В, 76;

ул. Подаметьевская, 41−113;

ул. Спартаковская, 161, 163, 165.