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16:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 ноября в части домов Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). 7 ноября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по врезке водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 16.00 7 ноября воды не будет по адресам:
ул.2-я Газовая, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;
ул. Агрономическая, 76, 78, 80;
ул. Аметьевская, 50 В, 52а, 52б, 52в;
ул. Косогорная, 67 В, 72 В, 76;
ул. Подаметьевская, 41−113;
ул. Спартаковская, 161, 163, 165.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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