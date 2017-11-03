7 ноября в части домов Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). 7 ноября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по врезке водопровода.
(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). 7 ноября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по врезке водопровода.
С 9.00 до 16.00 7 ноября воды не будет по адресам:
ул.2-я Газовая, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;
ул. Агрономическая, 76, 78, 80;
ул. Аметьевская, 50 В, 52а, 52б, 52в;
ул. Косогорная, 67 В, 72 В, 76;
ул. Подаметьевская, 41−113;
ул. Спартаковская, 161, 163, 165.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает