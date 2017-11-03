Пневмония «гуляет» по Ленобласти. Как не заразиться и распознать болезнь

Источник: ivbg.ru

Согласно статистике, пневмония входит в список десяти самых распространенных причин смерти во всем мире. Ivbg.ru выяснил, как в Ленобласти в этом сезоне обстоят дела с заболеваемостью, а также рассказал об основных симптомах и простых правилах, которые помогут не стать её жертвой.

Первые тревожные для жителей Ленобласти вести о массовом заболевании пневмонией пришли 24 октября из Соснового Бора — если быть точным, из одной из школ города. Местная городская газета сообщила о том, что в средней школе № 3 в течение нескольких дней было зарегистрировано сразу четыре случая заболевания — два во младших классах и два среди старшеклассников. Это послужило поводом для объявления в учебном заведении карантина на время осенних каникул, чтобы болезнь не распространилась. Уже спустя две недели, 2 ноября, стало известно, что в Сосновом Бору зарегистрировано уже 64 случая заболеваний пневмонией — в зоне риска оказались как школы, так и детсады города. В связи с этим в городе отменили массовые мероприятия и, скорее всего, продлят школьные каникулы. Тем временем, в соседней Новгородской области из-за роста заболеваемости пневмонией закрыли сразу 13 школ.

Несмотря на то, что по Ленобласти массово закрывают школы из-за вспышки детской заболеваемости, стоит помнить, что в самой высокой группе риска обычно находятся люди в возрасте от 50 лет.

По статистике управления Роспотребнадзора в 47 регионе, 71,3% заболевших — люди в возрасте от 40 до 64 лет, что неудивительно — у пожилых людей иммунитет с годами ослабевает. Среди детей же наибольшее число заболевших регистрируется в возрастных группах от трех до шести лет.

Как сообщили ivbg.ru представители Роспотребнадзора, Сосновоборский район — не единственный в Ленобласти, в котором вспышка заболеваемости пневмонией вызывает опасения. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация, по словам специалистов, также зафиксирована в четырех других районах региона — в Бокситогорском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском. В Выборгском районе ситуация с пневмонией на контроле и, как рассказал ivbg.ru один из врачей городской больницы, причин для беспокойства в этом сезоне не предвидится. В управлении Роспотребнадзора жителей также успокоили тем, что в целом по области ситуация со внебольничной пневмонией остается «относительно стабильной», а значит не превышает статистических показателей норм прошлых лет.

Однако это совсем не значит, что нужно расслабиться с уверенностью, что пневмония вас не коснётся. По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, сезонный подъем заболеваемости каждый год отмечается с начала октября, когда люди начинают простывать и когда внезапный холод застаёт их врасплох. Многие ошибочно полагаются на свой иммунитет и переносят обычные на первый взгляд «насморки и кашли» на ногах, ходят на работу и катаются на общественном транспорте. Все эти допущения могут вылиться в серьезную болезнь не только для них самих, но и для окружающих. Чтобы этого не произошло, и чтобы не испортить относительно стабильную ситуацию с заболеваемостью пневмонией в Ленобласти, необходимо соблюдать ряд очень простых правил.

Неукоснительно соблюдайте правила личной гигиены. Особенно это касается моментов, когда на ваши руки попадает особенно большое количество микробов-возбудителей потенциальной инфекции. Это происходит после сморкания (особенно, если вы уже слегка простужены), посещения туалета, смены подгузников, перед едой или приготовлением пищи, а также при соприкосновении с деньгами и ручками кресел в общественном транспорте.

Бросайте курить или по крайней мере старайтесь делать это как можно реже. Дело в том, что пневмония, которая в народе зовётся «воспалением легких», поражает прежде всего именно этот внутренний орган. Поскольку табак со временем повреждает способность легких противостоять инфекции и в целом нарушает защитную функцию организма, курильщики относятся к категории высокого риска по развитию пневмонии. Не спроста врачи на приёме всегда спрашивают, курит ли пациент. Если да, то при наличии подозрения на возникновение заболевания специалисты обычно рекомендуют им сделать пневмококковую вакцинацию.

Никогда не откладывайте визит к доктору и не забывайте про своё самочувствие. Поскольку пневмония в большинстве случаев «нападает» и развивается после перенесенных или не до конца пролеченных респираторных инфекций, нужно прислушиваться к своему организму.

Всегда обращайте внимание на какие-либо симптомы, возникающие после болезни. Не стоит в этом случае также жалеть времени и денег на поход к врачу, консультацию и обследования. Нет ничего, что могло бы быть важнее вашего здоровья.

Привыкайте к хорошему режиму, питанию и отдыху. Современные реалии привели к тому, что человек привык к бешеному ритму жизни и практически забыл о здоровом отдыхе и времени, которое нужно уделять своему организму. В связи с этим, а также активизацией вирусных заболеваний необходимо перестроиться и сосредоточиться на правильном питании, отдыхе и регулярных занятиях спортом или прогулках. При этом оздоровить своё тело и дух и укрепить иммунитет можно даже дома — на YouTube вы легко сможете найти подходящий для этих целей комплекс физических упражнений, который поможет сохранить форму и укрепить «щит» вашего организма.

Сохраняйте хорошее расположение духа и позитивный настрой. Мы прекрасно понимаем, что в условиях пресловутой осенней депрессии сделать это нелегко, но постарайтесь забыть о проблемах, поглубже вздохните и расслабьтесь. Снижения уровня тревожности и нервного напряжения автоматически укрепляет ваш организм и повышает иммунитет. Не просто так веселые и доброжелательные люди болеют гораздо реже угрюмых и пессимистично настроенных. Интернациональные медицинские организации даже проводили специальное исследование — выяснилось, что оптимисты и спокойные люди гораздо меньше болеют респираторными заболеваниями, чем те, кто вечно нервничает по пустякам.

По сути, приведенные выше правила стоит соблюдать не только во время сезонного подъема заболеваемости пневмонии, но и для профилактики любой другой болезни. Стоит также помнить, что заболеть пневмонией можно в любое время года. Если вам всё же не удалось предупредить возникновение заболевания и зарубить его на корню, то стоит быть готовым к тому, чтобы вовремя определить начало его развития по основным и так называемым скрытым симптомам. Заместитель директора Научного центра здоровья детей РАМН Лейла Намазова-Баранова рассказывает, почему важно не упустить начало болезни.

Именно из-за партизанского поведения попавшего в организм пневмоккока человеку, как мы уже писали ранее в одном из правил, необходимо с особенной внимательностью относиться к появлению странных неполадок в обычном состоянии и самочувствии. Так, если у вашего ребенка или у кого-то из близких наблюдаются следующие симптомы, не жалейте времени и денег на посещение доктора:

головные боли;.

боль в мышцах;.

слабость;.

избыточная потливость;.

сильный жар, дрожь и озноб;.

боль в груди при дыхании или кашле;.

мокрый кашель, который не прекращается или усугубляется;.

посинение губ и ногтевых лож пальцев.