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17:14 (мск), источник: РИАЦ

В двух школах Волгоградской области появились залы для занятий самбо

Торжественное открытие залов для занятия самбо прошло 3 ноября в школе № 110 Кировского района Волгограда и Большовской школе в Михайловке.

Источник: РИАЦ

В мероприятии приняли участие представители федеральной и региональной федераций самбо, областного комитета образования, а также депутаты областной и городской дум.

Открытие тренировочных площадок состоялось в рамках Первых Всероссийских соревнований студенческой лиги самбо, посвященных 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Его реализация стала возможной благодаря одному из направлений федерального проекта «Открытый мир самбо» — «Самбо в школу».

— Мы хотели бы, чтобы учащиеся прикоснулись к историко-культурному наследию страны, познакомились с темой самбо, которая объединяет много разных направлений. Изучая этот спорт, мы надеемся, что у ребят укрепится любовь к Родине, и они вырастут социально ответственными гражданами, — отметила исполнительный директор всероссийского проекта «Открытый мир самбо» Елена Ломакина.

Спортивные залы оборудованы специальным боксерским ковром и тематическими баннерами. Причем, в Большовской школе покрытие сделано таким образом, чтобы его легко можно было убрать, так как образовательное учреждение не располагает свободным классом для занятия только этим видом спорта. Также в рамках проекта была закуплена форма для учащихся. Учителя физкультуры в школах уже прошли специальную подготовку и смогут проводить для ребят занятия по самбо как на уроках физической культуры, так и внеурочно.

— Очень важно, что такие залы начнут открываться во многих школах страны. Мы только запустили этот проект, но уже видим, что потребность в этом у детей большая. Самбо — это наш, отечественный вид спорта. И, конечно, чтобы мы гордились своей страной, мы должны гордиться и своими видами спорта. Дети, которые приходят в наш проект, познакомятся с историей самбо и смогут научиться защищать себя, своих друзей и близких, — добавил президент Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация самбо» Сергей Елисеев.

Для волгоградских школ проект «Самбо в школу» имеет большое значение.

— Сегодня мы реализуем государственную программу, где в части развития дополнительного образования уделяется очень большое внимание спортивному развитию. Наша задача — создавать максимальные условия для занятий физической культурой и спортом во всех общеобразовательных организациях, — рассказала заместитель председателя комитета образования Волгоградской области Лариса Кочергина. — Мы заявили 19 общеобразовательных организаций региона для участия в проекте. Пока оборудование и форму получили только две школы, и мы надеемся на продолжение его реализации.

Добавим, что сегодня в городе-герое стартуют Первые Всероссийских соревнований студенческой лиги самбо, посвященные 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Мероприятие начнется в 19.00 во Дворце спорта.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уделяет особое внимание развитию массового и детского спорта в регионе. Так, начиная с 2014 года во всех районах области создано более 200 спортивных объектов.

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