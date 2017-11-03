В двух школах Волгоградской области появились залы для занятий самбо
Торжественное открытие залов для занятия самбо прошло 3 ноября в школе № 110 Кировского района Волгограда и Большовской школе в Михайловке.
Торжественное открытие залов для занятия самбо прошло 3 ноября в школе № 110 Кировского района Волгограда и Большовской школе в Михайловке.
В мероприятии приняли участие представители федеральной и региональной федераций самбо, областного комитета образования, а также депутаты областной и городской дум.
Открытие тренировочных площадок состоялось в рамках Первых Всероссийских соревнований студенческой лиги самбо, посвященных 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Его реализация стала возможной благодаря одному из направлений федерального проекта «Открытый мир самбо» — «Самбо в школу».
— Мы хотели бы, чтобы учащиеся прикоснулись к
Спортивные залы оборудованы специальным боксерским ковром и тематическими баннерами. Причем, в Большовской школе покрытие сделано таким образом, чтобы его легко можно было убрать, так как образовательное учреждение не располагает свободным классом для занятия только этим видом спорта. Также в рамках проекта была закуплена форма для учащихся. Учителя физкультуры в школах уже прошли специальную подготовку и смогут проводить для ребят занятия по самбо как на уроках физической культуры, так и внеурочно.
— Очень важно, что такие залы начнут открываться во многих школах страны. Мы только запустили этот проект, но уже видим, что потребность в этом у детей большая. Самбо — это наш, отечественный вид спорта. И, конечно, чтобы мы гордились своей страной, мы должны гордиться и своими видами спорта. Дети, которые приходят в наш проект, познакомятся с историей самбо и смогут научиться защищать себя, своих друзей и близких, — добавил президент Общероссийской
Для волгоградских школ проект «Самбо в школу» имеет большое значение.
— Сегодня мы реализуем государственную программу, где в части развития дополнительного образования уделяется очень большое внимание спортивному развитию. Наша задача — создавать максимальные условия для занятий физической культурой и спортом во всех общеобразовательных организациях, — рассказала заместитель председателя комитета образования Волгоградской области Лариса Кочергина. — Мы заявили 19 общеобразовательных организаций региона для участия в проекте. Пока оборудование и форму получили только две школы, и мы надеемся на продолжение его реализации.
Добавим, что сегодня в
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уделяет особое внимание развитию массового и детского спорта в регионе. Так, начиная с 2014 года во всех районах области создано более 200 спортивных объектов.