В праздники коммунальщики будут работать в усиленном режиме
Все организации, призванные обеспечивать жизнедеятельность города, в преддверии выходных переведены на усиленный режим работы.
Все организации, призванные обеспечивать жизнедеятельность города, в преддверии выходных переведены на усиленный режим работы.
Профильные комитеты мэрии составили графики дежурств специалистов, которые будут в течение всех праздников взаимодействовать с оперативными службами и ресурсоснабжающими организациями. Сообщать о любой внештатной ситуации следует диспетчерским службам. Особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы предприятий
Обращения граждан круглосуточно принимают единая
Телефоны других экстренных служб размещены на официальном сайте администрации Волгограда.
Информацию о проблемах в жилом фонде принимают аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях.
Если возникли перебои с подачей тепла в жилые помещения, то есть холодно стало в одной квартире или комнате, то следует позвонить в управляющую компанию: бесперебойная работа внутридомовых сетей — обязанность обслуживающей организации: УК, ТСЖ и ЖСК.
Если же без тепла остался весь дом, а тем более квартал, то нужно обратиться в районную диспетчерскую компании «Концессии теплоснабжения», которая отвечает уже за подачу тепла до входа в дом.
Позвонить в диспетчерские службы «Концессии теплоснабжения» можно по телефонам:
Тракторозаводский район — 74−01−46,
Краснооктябрьский район — 71−03−65,
Центральный район — 23−61−37,
Дзержинский район — 48−62−03,
Ворошиловский район — 97−07−77,
Советский район — 46−02−89,
Кировский район — 44−85−89,
Красноармейский район — 67−05−16.
Также компанией организована круглосуточная работа центральной диспетчерской службы, телефон которой — 26−47−06.
Вопросы, связанным с водоснабжением, находятся в ведомстве другой организации — «Концессии водоснабжения». Здесь также работает круглосуточный