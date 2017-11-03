В праздники коммунальщики будут работать в усиленном режиме

Источник: РИАЦ

Профильные комитеты мэрии составили графики дежурств специалистов, которые будут в течение всех праздников взаимодействовать с оперативными службами и ресурсоснабжающими организациями. Сообщать о любой внештатной ситуации следует диспетчерским службам. Особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Обращения граждан круглосуточно принимают единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда (тел. 112 и 95−95−81) и дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» (089).

Телефоны других экстренных служб размещены на официальном сайте администрации Волгограда.

Информацию о проблемах в жилом фонде принимают аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях.

Если возникли перебои с подачей тепла в жилые помещения, то есть холодно стало в одной квартире или комнате, то следует позвонить в управляющую компанию: бесперебойная работа внутридомовых сетей — обязанность обслуживающей организации: УК, ТСЖ и ЖСК.

Если же без тепла остался весь дом, а тем более квартал, то нужно обратиться в районную диспетчерскую компании «Концессии теплоснабжения», которая отвечает уже за подачу тепла до входа в дом.

Позвонить в диспетчерские службы «Концессии теплоснабжения» можно по телефонам:

Тракторозаводский район — 74−01−46,

Краснооктябрьский район — 71−03−65,

Центральный район — 23−61−37,

Дзержинский район — 48−62−03,

Ворошиловский район — 97−07−77,

Советский район — 46−02−89,

Кировский район — 44−85−89,

Красноармейский район — 67−05−16.

Также компанией организована круглосуточная работа центральной диспетчерской службы, телефон которой — 26−47−06.