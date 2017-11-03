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17:49 (мск), источник: Ежедневник.by

С белорусских солдат снимут шапки-ушанки и кожаные ремни

В Беларуси военную форму планируется усовершенствовать. Новые образцы будут изготовлены из новой ткани, более прочной и легкой.

Об этом сообщил начальник 1-го отдела вещевого управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Сергей Швед. Он отметил, что 99% всей военной одежды и обуви выпускается на территории нашего государства. При этом с течением времени предметы вещевого имущества постоянно совершенствуются.

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Так, с августа нынешнего года организована опытная эксплуатация фуражек из хлопчатобумажной ткани камуфлированного цвета и костюмов летних из новой ткани, прошедшей опытную эксплуатацию в 2016 году.

Данная ткань по результатам опытной эксплуатации получила положительные отзывы, она обладает улучшенными техническими характеристиками (малый вес, повышенная износостойкость, более прочное окрашивание).

Особенностью новых образцов предметов боевой формы одежды является не только применяемая для их изготовления ткань, но и их конструкция, предусматривающая ношение костюмов без ремня, навыпуск, в заправку, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

С декабря 2017 года запланировано проведение в войсках опытной эксплуатации новых образцов курток зимних из хлопчатобумажной (смесовой) ткани с текстильным воротником. Особенностью их конструкции является то, что воротник куртки изготовлен стоечкой из флиса (без использования воротника из искусственного меха), а съемный утеплитель (подстежка) изготовлен как отдельный предмет из более легкого материала.

Кроме вышеуказанных изменений, при ношении боевой формы одежды вместо ремня кожаного черного цвета планируется ввести в эксплуатацию ремень поясной текстильный защитного цвета, при зимней боевой форме одежды вместо шапки-ушанки предусматривается ношение шапки вязаной защитного цвета. Дополнительно могут быть введены джемпер полушерстяной оливкового цвета и ботинки юфтевые с высокими берцами зимние.

По результатам проведения опытной эксплуатации новых образцов боевой формы одежды и при внесении соответствующих изменений в правовые акты они поступят на плановое обеспечение Вооруженных Сил.

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