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20:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

У пассажиров рейса Бангкок — Алматы заподозрили лихорадку денге

Пилот сообщил об ухудшившемся состоянии пассажирки с ребенком, летящих из Таиланда.

АСТАНА, 3 ноя — Sputnik. Пассажиры рейса «Бангкок — Алматы» были заблокированы инфекционистами в самолете из-за подозрений у двух человек опасного инфекционного заболевания, рассказал Sputnik Казахстан главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

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О резко ухудшившемся на борту самочувствии матери с ребенком сообщил наземным службам экипаж рейса.

«С борта поступило сообщение, что в самолете находятся гражданка 36 лет и ребенок 11 лет с подозрением на особо опасную инфекцию. Это могла быть и холера, и брюшной тиф, и лихорадка денге. Летчик как установит диагноз? Основной симптом — у них была неукротимая многократная рвота. В связи с этим, туда выдвинулись специалисты-эпидемиологи», — сказал Бекшин.

После осмотра консультанта-инфекциониста женщине и ее дочери был выставлен диагноз — кишечная инфекция.

Также главный санитарный врач отметил, что в случае подозрения на особо опасное инфекционное заболевание хотя бы одного человека, всех пассажиров на борту необходимо зафиксировать.

«Если есть подозрение на инфекцию на борту, необходимо переписать контактные телефоны, адреса, паспортные данные всех пассажиров. Если бы инфекционист подтвердил наличие холеры, мы бы установили за ними меднаблюдение», — пояснил главный санврач.

Так как диагноз не подтвердился, все пассажиры были немедленно отпущены.

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