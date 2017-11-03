В Казани установили 30 контейнеров для сбора батареек

Специализированные урны для сбора батареек размещены:

— в Госсовете РТ (пл. Свободы, 1),

— в министерстве земельных и имущественных отношений РТ (ул. Вишневского, 26),

— в министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан (пр. Ямашева, 37а),

— в министерстве образования и науки Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 9),

— в министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан (ул. Островского, 4),

— в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 13),

— в министерстве экономики Республики Татарстан (3 контейнера — ул. Московская, 55)

— в управлении Федеральной службы в сфере природопользования по Республике Татарстан (ул. Вишневского, 26а),

— в комитете жилищно-коммунального хозяйства города Казани (ул. Кремлевская, 11) ,

— в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета (3 контейнера — ул. Кремлевская, 18),

— в казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51),

— в ТК «Савиново» (пр. Ямашева, 93),

— в ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56),

— в ТРК «Корстон» (ул. Ершова, 1а),

— в ТЦ «ГоркиПарк» (ул. Р. Зорге, 11б),

— в ТЦ «Порт» (Оренбургский тр., 158а),

— в ТРК «Франт» (ул. Фучика, 90),

— в ТЦ «Проспект» (пр. Победы, 50а),

— в ТРК «Южный» (пр. Победы, 91),

— в ТЦ «Порт» (Оренбургский тр., 32),

— в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4)

— в «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174),

— в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71 а, Оренбурский тракт, 22а, ул. Павлюхина, 57).