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17:21 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани установили 30 контейнеров для сбора батареек

30 контейнеров для сбора батареек установили в Казани, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Специализированные урны для сбора батареек размещены:
— в Госсовете РТ (пл. Свободы, 1),
— в министерстве земельных и имущественных отношений РТ (ул. Вишневского, 26),
— в министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан (пр. Ямашева, 37а),
— в министерстве образования и науки Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 9),
— в министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан (ул. Островского, 4),
— в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 13),
— в министерстве экономики Республики Татарстан (3 контейнера — ул. Московская, 55)
— в управлении Федеральной службы в сфере природопользования по Республике Татарстан (ул. Вишневского, 26а),
— в комитете жилищно-коммунального хозяйства города Казани (ул. Кремлевская, 11) ,
— в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета (3 контейнера — ул. Кремлевская, 18),
— в казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51),
— в ТК «Савиново» (пр. Ямашева, 93),
— в ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56),
— в ТРК «Корстон» (ул. Ершова, 1а),
— в ТЦ «ГоркиПарк» (ул. Р. Зорге, 11б),
— в ТЦ «Порт» (Оренбургский тр., 158а),
— в ТРК «Франт» (ул. Фучика, 90),
— в ТЦ «Проспект» (пр. Победы, 50а),
— в ТРК «Южный» (пр. Победы, 91),
— в ТЦ «Порт» (Оренбургский тр., 32),
— в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4)
— в «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174),
— в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71 а, Оренбурский тракт, 22а, ул. Павлюхина, 57).

Собранные батарейки отправят в Челябинск на «Мегаполисресурс» для утилизации.

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