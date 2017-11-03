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17:19 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в выходные прогнозируют потепление до 17 °C

В Краснодарском крае в выходные с 4 по 6 ноября спрогнозировали погоду без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, в праздничные выходные осадков не будет, но днем 6 ноября местами возможен кратковременный дождь с грозой, 5 ноября местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 3−8 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до -2 °С, днем 10−15 °С, а 5 ноября воздух прогреется до 17 °C. Ветер 5−10 м/с, 6 ноября порывы усилятся до 15 м/с.

В Краснодаре будет облачно и безветренно, в субботу днем температура поднимется до 14 °C, а к понедельнику опустится до 12 °C, возможен дождь.

На Черноморском побережье к 6 ноября местами могут пройти кратковременные дожди, в горах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 7−12 °С, днем 12−17 °С.

Ветер 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, в Новороссийске к понедельнику порывы усилятся до 20−25 м/с.

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