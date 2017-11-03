Бывшее руководство Республиканского онкоцентра обвиняется в хищениях

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шайхонтохурский суд по уголовным делам рассматривает дело в отношении нескольких руководящих сотрудников Республиканского онкологического научного центра, обвиняемых в хищениях и должностном подлоге, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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«Прокуратура Ташкента провела расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц Республиканского онкологического научного центра, возбуждённому 21 апреля 2017 года. Предварительное следствие было закончено 30 августа и дело, после утверждения обвинительного заключения, было направлено в суд. Сейчас идет процесс и окончательное решение пока не принято», — отметил начальник отдела прокуратуры Ташкента Бобир Дехканов.

По его словам, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 209 (должностной подлог).

При этом представитель прокуратуры отказался озвучить другие подробности дела, сославшись на презумпцию невиновности обвиняемых.