Бывшее руководство Республиканского онкоцентра обвиняется в хищениях
Весной этого года в отношении бухгалтера, директора и начальника
Весной этого года в отношении бухгалтера, директора и начальника
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шайхонтохурский суд по уголовным делам рассматривает дело в отношении нескольких руководящих сотрудников Республиканского онкологического научного центра, обвиняемых в хищениях и должностном подлоге, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«Прокуратура Ташкента провела расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц Республиканского онкологического научного центра, возбуждённому 21 апреля 2017 года. Предварительное следствие было закончено 30 августа и дело, после утверждения обвинительного заключения, было направлено в суд. Сейчас идет процесс и окончательное решение пока не принято», — отметил начальник отдела прокуратуры Ташкента Бобир Дехканов.
По его словам, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 184−1 (нарушение бюджетной и
При этом представитель прокуратуры отказался озвучить другие подробности дела, сославшись на презумпцию невиновности обвиняемых.
Собственные источники Sputnik Узбекистан в суде сообщили, что по делу проходят три бывших сотрудника медучреждения — директор, бухгалтер и начальник