Воронежскому зоопитомнику «Червленый Яр» подарили самку верблюда
В воронежском зоопитомнике «Червляный Яр» появилась самка двугорбого верблюда по кличке Белка.
В воронежском зоопитомнике «Червляный Яр» появилась самка двугорбого верблюда по кличке Белка.
Животное стало подарком на день рождения зоопарка от частного лица и прибыло из Россошанского района, сообщила
Самка верблюда жила у своего прежнего хозяина в качестве домашнего питомца, поэтому она приручена и хорошо идёт на контакт с людьми. Возраст животного — шесть лет. Средняя продолжительность жизни двугорбых верблюдов в природе, обычно, составляет около 40 лет, а домашних — на 5−7 лет больше.
В зоопитомнике отметили, что новый питомец чувствует себя хорошо. Сейчас животное проходит период адаптации и находится на карантине, но, несмотря на это, уже доступно для просмотра посетителям.
В Воронежском зоопарке, в который входит и зоопитомник, уже есть двугорбый верблюд по кличке Камелот. Животное живёт в учреждении более 10 лет.