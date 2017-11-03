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17:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежскому зоопитомнику «Червленый Яр» подарили самку верблюда

В воронежском зоопитомнике «Червляный Яр» появилась самка двугорбого верблюда по кличке Белка.

Источник: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежс

Животное стало подарком на день рождения зоопарка от частного лица и прибыло из Россошанского района, сообщила пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии в пятницу, 3 ноября.

Самка верблюда жила у своего прежнего хозяина в качестве домашнего питомца, поэтому она приручена и хорошо идёт на контакт с людьми. Возраст животного — шесть лет. Средняя продолжительность жизни двугорбых верблюдов в природе, обычно, составляет около 40 лет, а домашних — на 5−7 лет больше.

В зоопитомнике отметили, что новый питомец чувствует себя хорошо. Сейчас животное проходит период адаптации и находится на карантине, но, несмотря на это, уже доступно для просмотра посетителям.

В Воронежском зоопарке, в который входит и зоопитомник, уже есть двугорбый верблюд по кличке Камелот. Животное живёт в учреждении более 10 лет.

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