Воронежскому зоопитомнику «Червленый Яр» подарили самку верблюда

Источник: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежс

Животное стало подарком на день рождения зоопарка от частного лица и прибыло из Россошанского района, сообщила пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии в пятницу, 3 ноября.

Самка верблюда жила у своего прежнего хозяина в качестве домашнего питомца, поэтому она приручена и хорошо идёт на контакт с людьми. Возраст животного — шесть лет. Средняя продолжительность жизни двугорбых верблюдов в природе, обычно, составляет около 40 лет, а домашних — на 5−7 лет больше.

В зоопитомнике отметили, что новый питомец чувствует себя хорошо. Сейчас животное проходит период адаптации и находится на карантине, но, несмотря на это, уже доступно для просмотра посетителям.