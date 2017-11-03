Sky: Скотленд-Ярд начал расследование против Кевина Спейси
Ранее несколько мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах.
Ранее несколько мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах.
ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция Лондона начала расследование в отношении действий актера Кевина Спейси, совершенных в Великобритании девять лет назад. Об этом сообщил в эфире со ссылкой на собственные источники телеканал Sky News.
По его информации,
Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как 30 октября актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Рэпп заявил, что в 1985 году, когда ему было 14 лет, 25-летний Спейси пригласил его к себе в гости в
Впоследствии в сексуальных домогательствах Спейси обвинили еще несколько мужчин, в частности, актер Роберт Кавасос, режиссер Тони Монтана и бармен Дэниэл Бил.
Кевин Спейси дважды становился лауреатом премии «Оскар» — в 1996 году в категории «лучшая роль второго плана» в фильме «Подозрительные лица» («The Usual Suspects») и в 1999 году за лучшую главную роль в картине «Красота по-американски» (American Beauty).