Sky: Скотленд-Ярд начал расследование против Кевина Спейси

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция Лондона начала расследование в отношении действий актера Кевина Спейси, совершенных в Великобритании девять лет назад. Об этом сообщил в эфире со ссылкой на собственные источники телеканал Sky News.

По его информации, Скотленд-Ярд официально не упоминает имени актера, как и вообще чьего-либо имени в расследуемом инциденте, однако его фигурантом, по имеющейся у телеканала информации, является именно Спейси. По имеющимся сведениям, речь идет о нападении одного мужчины на другого, которое произошло в районе Лондона в 2008 году.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как 30 октября актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Рэпп заявил, что в 1985 году, когда ему было 14 лет, 25-летний Спейси пригласил его к себе в гости в Нью-Йорке и начал приставать к нему. Спейси якобы напоил его и попытался лечь с ним в постель, однако сам был пьян, благодаря чему юному Рэппу удалось бежать. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, однако заявил, что приносит извинения в случае, если подобный эпизод на самом деле произошел.

Впоследствии в сексуальных домогательствах Спейси обвинили еще несколько мужчин, в частности, актер Роберт Кавасос, режиссер Тони Монтана и бармен Дэниэл Бил.