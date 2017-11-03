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19:05 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли связь между бессонницей, ранней смертью и отказом почек

Частая бессонница и проблемы со сном оказались статистически связаны с повышенной вероятностью умереть в раннем возрасте и с быстрым развитием болезней почек, заявили ученые, выступавшие на очередной встрече Американского общества нефрологии в Новом Орлеане. «Хроническая бессонница часто поражает пациентов, чьи почки еще продолжают работать нормально.

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Частая бессонница и проблемы со сном оказались статистически связаны с повышенной вероятностью умереть в раннем возрасте и с быстрым развитием болезней почек, заявили ученые, выступавшие на очередной встрече Американского общества нефрологии в Новом Орлеане.

«Хроническая бессонница часто поражает пациентов, чьи почки еще продолжают работать нормально. Борьба с ней могла бы помочь нам спасти эти органы. Эту гипотезу стоит проверить в ходе дальнейших опытов и клинических испытаний», — заявил Чаба Ковешди (Csaba Kovesdy) из университета Теннесси в Мемфисе (США).

Статистика CDC показывает, что примерно 10% жителей планеты страдают от хронической бессонницы и других нарушений сна, которые приводят к развитию хронической усталости, подавленного настроения и других проблем с физическим и психическим здоровьем. По текущим оценкам экспертов, потеря концентрации внимания, связанная с бессонницей, каждый год ведет к примерно 40 тысячам ДТП и гибели нескольких тысяч человек в больницах в результате врачебных ошибок.

Ковешди и его коллеги выяснили, что хроническая бессонница может ускорять развитие болезней почек и приводить к преждевременной смерти, проанализировав то, как часто умирали пациенты, состоявшие на учете в американских военных госпиталях, в последние несколько десятилетий.

В общей сложности ученым удалось получить данные по жизни и смерти примерно миллиона ветеранов, свыше 40 тысяч которых страдало от тяжелых хронических форм бессонницы. Примерно пятая часть из них умерла за время ведения наблюдений, что позволило медикам получить достаточно полную картину того, как недостаток сна влияет на вероятность преждевременной кончины человека и на его подверженность разным болезням.

Как оказалось, люди, страдавшие от хронического недостатка сна, умирали в 1,5 раза чаще, чем остальные ветераны, и примерно в 2−3 раза чаще приобретали тяжелую болезнь почек. Аналогичным образом, число случаев отказа почек было выше у людей с бессонницей почти в 1,5−2,5 раза.

Почему так происходит, ученые пока не знают. В ближайшее время они планируют провести дополнительные наблюдения и эксперименты, которые покажут, действительно ли бессонница способствует развитию болезней почек или преждевременной смерти людей, или же наоборот — проблемы с почками заставляют людей чаще страдать от бессонницы.

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