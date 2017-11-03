Жителя Севастополя посадили почти на 10 лет за убийство отдыхающего на Малаховом кургане
Преступника вычислили по отпечаткам пальцев на бутылке и благодаря свидетелю.
Преступника вычислили по отпечаткам пальцев на бутылке и благодаря свидетелю.
В Севастополе Нахимовский райсуд вынес приговор 31-летнему местному жителю за убийство. Оно произошло в апереле на остановке «Малахов курган». Между мужчиной и компанией из трех молодых людей и девушки произошел конфликт — незнакомец решил было угостить девушку спиртным. Во время потасовки мужчина ударил ножом в шею одного из отдыхающих, он умер в больнице.
Следователи раскрыли преступление в кратчайшие сроки.
— У следствия имелся очевидец, который преследовал злоумышленника от Малахова кургана. Свидетель видел, как в районе улицы Розы Люксембург преступник выбросил за забор свой рюкзак. Следователи, изъяв улику, обнаружили в рюкзаке початую бутылку спиртного, с которой были изъяты отпечатки пальцев. По дактилоскопии и был вычислен преступник, — рассказали в СУ СК РФ по Севастополю.
Кстати, ранее севастооплец был судим за разбой. Сейчас ему предстоит провести 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.