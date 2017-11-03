Жителя Севастополя посадили почти на 10 лет за убийство отдыхающего на Малаховом кургане

В Севастополе Нахимовский райсуд вынес приговор 31-летнему местному жителю за убийство. Оно произошло в апереле на остановке «Малахов курган». Между мужчиной и компанией из трех молодых людей и девушки произошел конфликт — незнакомец решил было угостить девушку спиртным. Во время потасовки мужчина ударил ножом в шею одного из отдыхающих, он умер в больнице.

Следователи раскрыли преступление в кратчайшие сроки.

— У следствия имелся очевидец, который преследовал злоумышленника от Малахова кургана. Свидетель видел, как в районе улицы Розы Люксембург преступник выбросил за забор свой рюкзак. Следователи, изъяв улику, обнаружили в рюкзаке початую бутылку спиртного, с которой были изъяты отпечатки пальцев. По дактилоскопии и был вычислен преступник, — рассказали в СУ СК РФ по Севастополю.