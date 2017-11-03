Потерпевший по делу депутата Рудникова — глава калининградского главка СКР

Источник: Reuters

Потерпевшим по громкому делу о вымогательстве является руководитель Управления Следственного комитета РФ по Калининградской области генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденёв. Такая информация сегодня, 3 ноября, прозвучала на заседании суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения подозреваемому в этом уголовном преступлении — депутату Калининградской областной Думы Игорю Рудникову.

По версии следствия, Рудников требовал от Леденёва 50 тыс. долларов за отказ публиковать на генерала компромат (депутат возглавляет городской еженедельник «Новые колёса»). Ранее в газете публиковалась информация о том, что Леденёв проживает якобы в «особняке на берегу Верхнего озера в центре Калининграда».

Обвинение просит суд оставить Рудникова под стражей до 1 января 2018 года.

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ИА REGNUM напоминает, что депутат Игорь Рудников был задержан накануне оперативниками регионального управления ФСБ. Вместе с ним задержан бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого следствие считает посредником во взятке.