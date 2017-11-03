Потерпевший по делу депутата Рудникова — глава калининградского главка СКР
Обвинение просит суд оставить предполагаемого вымогателя под стражей до 1 января 2018 года.
Обвинение просит суд оставить предполагаемого вымогателя под стражей до 1 января 2018 года.
Потерпевшим по громкому делу о вымогательстве является руководитель Управления Следственного комитета РФ по Калининградской области
По версии следствия, Рудников требовал от Леденёва 50 тыс. долларов за отказ публиковать на генерала компромат (депутат возглавляет городской еженедельник «Новые колёса»). Ранее в газете публиковалась информация о том, что Леденёв проживает якобы в «особняке на берегу Верхнего озера в центре Калининграда».
Обвинение просит суд оставить Рудникова под стражей до 1 января 2018 года.
ИА REGNUM напоминает, что депутат Игорь Рудников был задержан накануне оперативниками регионального управления ФСБ. Вместе с ним задержан бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого следствие считает посредником во взятке.
Виктор Леденёв возглавил калининградское управление СКР в 2013 году. До этого он руководил республиканские ведомством в Чечне.