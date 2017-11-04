Воронежцы проголосовали против создания зеленого пояса вокруг города

Источник: РИА "Воронеж"

На участие в общественных слушаниях зарегистрировались 345 человек, но в зале Дома архитектора поместилось всего около 200. По словам организаторов, никто не ожидал такого наплыва людей — за два дня до слушаний на них записались 80 человек. Если бы о том, что прийти собирается гораздо больше людей, было известно заранее, площадку сменили бы на более вместительную.

Перед собравшимися в зале Дома архитектора выступили воронежские общественники, экологи и активисты, все высказывались за воплощение проекта зеленого пояса в жизнь с некоторыми доработками. В случае положительного исхода голосования у воронежцев было бы еще полгода, чтобы внести свои предложения по изменению проекта в адрес Общественной палаты региона.

Результат слушаний стал неожиданным для всех. На исход голосования повлияли собственники участков в селе Медовка Рамонского района. Эту местность — около 80 га — тоже планировали включить в лесопарковый зеленый пояс. Там, на бывших колхозных землях, которые сегодня находятся в частной собственности, растут многолетние сосновые леса, представляющие большую важность для экологии региона. Новый статус зеленых насаждений запретил бы вырубку леса и строительство там жилых домов. Собственники участков в Медовке, по некоторым данным планировавшие построить там коттеджный поселок, оказались крайне против такого решения.

Руководитель Общественной палаты Неля Пономарева, видя, как много людей выступают против включения Медовки в состав лесопаркового пояса, предложила убрать эту территорию из проекта. Большинством голосов (143) собравшиеся на слушаниях поддержали эту идею. Однако когда началось голосование за создание зеленого пояса как такового, жители Рамонского района все равно не подняли рук. По их мнению, в проекте осталось много других спорных территорий, находящихся в частной собственности, которое «государство хочет прибрать к рукам». Таким образом, 140 голосов (большинство) было отдано против осуществления проекта.

Воронежцы, собравшиеся на слушаниях, были возмущены исходом голосования. Горожан изумило, что жители села в Рамонском районе могут решить судьбу областного центра. Никто из участников слушаний не вспомнил больше ни одного спорного участка зеленого пояса. Единственной претензией большинства общественников и горожан к проекту было то, что в него включили слишком мало лесных насаждений — 1,5 тыс. га. В докладах участников слушаний это число предлагали увеличить до 20 тыс. га.

Неудовлетворенные исходом голосования воронежцы подписали открытое письмо в адрес Общественной палаты с призывом считать прошедшие общественные слушания сорванными и несостоявшимися. «Нельзя, чтобы группа ангажированных лиц диктовала условия миллионному городу», — говорится в обращении.

По словам представителя Общественной палаты Воронежской области Маргариты Сазоновой, по закону проведение повторных общественных слушаний возможно только в том случае, если в адрес Общественной палаты поступит новое ходатайство об этом от общественников, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления или управления лесного хозяйства. Заместитель управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова отметила, что управление займется этим вопросом. Однако не допустить кого-либо к участию в слушаниях чиновники не могут, так как по закону любой гражданин России имеет право прийти на них.