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00:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Зарплаты некоторых бюджетников с 1 декабря повысят

С 1 декабря планируется повышение зарплат низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Рост составит в среднем 7%.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такую возможность уже рассматривают в Совмине, сообщает телеканал СТВ.

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— Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом, как отмечают эксперты, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей, нужно повышать эффективность реального сектора экономики. Сегодня рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана, — добавил Лобович.

Он также напомнил, что с 1 сентября выросла ставка 1-го разряда. Теперь она составляет 33 рубля.

Ранее глава государства поручил выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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