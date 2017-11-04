Зарплаты некоторых бюджетников с 1 декабря повысят

— Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом, как отмечают эксперты, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей, нужно повышать эффективность реального сектора экономики. Сегодня рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана, — добавил Лобович.