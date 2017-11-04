Зарплаты некоторых бюджетников с 1 декабря повысят

Такую возможность уже рассматривают в Совмине, сообщает телеканал СТВ.
— Но окончательные цифры будут рассчитаны индивидуально. При этом, как отмечают эксперты, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей, нужно повышать эффективность реального сектора экономики. Сегодня рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана, — добавил Лобович.
Он также напомнил, что с 1 сентября выросла ставка 1-го разряда. Теперь она составляет 33 рубля.
Ранее глава государства поручил выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.