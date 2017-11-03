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20:59 (мск), источник: БЕЛТА

Посольство Ирака в Минске временно закрывается

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с завершением работы посольства Ирака в Минске, которое, по словам господина Хади, является временной мерой.

Источник: БЕЛТА

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Ирака в Минске временно закрывается. Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром Мансуром Хади, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

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Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с завершением работы посольства Ирака в Минске, которое, по словам господина Хади, является временной мерой. К слову, сам он в период с 2010 по 2015 год занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ирак в Республике Беларусь.

Замминистра и посол Ирака обменялись мнениями о возможном механизме организации дальнейшего двустороннего взаимодействия в новых условиях, в том числе с использованием возможностей посольства Ирака в Москве и недавно назначенного почетного консула Беларуси в Багдаде. Обсуждены также перспективы аккредитации посла Ирака в Беларуси по совместительству.

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